Артист из Минска Тима Белорусских: москвичи витают в облаках, мы – другие

Тима Белорусских, недавно возобновивший музыкальную карьеру, вызвал резонанс в эфире "Нового радио".
Отвечая на вопрос о различиях между москвичами и минчанами, артист заявил: "Москвичи более испорченные".
"Нам [минчанам] лет 20 нужно, чтобы так испортиться. Главное отличие: мы реалисты, а многие здесь витают в облаках. Хотя везде есть хорошие люди", — отметил он.
Музыкант живёт на две страны: в Минске у него студия, а в Москву приезжает на концерты. Возвращение стало возможно после завершения судебного дела 2021 года* (за незаконный оборот наркотиков Белорусских получил 2 года ограничения свободы).
Артист отметил, что в его жизнь "вернулась движуха", так как он смог уладить все личные проблемы, а сейчас перед ним открыты все двери.
* незаконное потребление наркотических веществ причиняет вред здоровью и влечёт ответственность.
Тимофе́й Андре́евич Моро́зов (бел. Цімафей Андрэевіч Марозаў; род. 1 октября 1998, Минск, Беларусь), более известный как Ти́ма Белору́сских (бел. Ціма Беларускіх), — белорусский певец, автор песен, композитор и музыкант.
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