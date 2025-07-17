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Артист из Минска Тима Белорусских: москвичи витают в облаках, мы – другие

Тима Белорусских назвал москвичей испорченными в сравнении с минчанами
1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Тима Белорусских, недавно возобновивший музыкальную карьеру, вызвал резонанс в эфире "Нового радио".

Молодые люди
Фото: flickr.com by Cha già José, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Молодые люди

Отвечая на вопрос о различиях между москвичами и минчанами, артист заявил: "Москвичи более испорченные".

"Нам [минчанам] лет 20 нужно, чтобы так испортиться. Главное отличие: мы реалисты, а многие здесь витают в облаках. Хотя везде есть хорошие люди", — отметил он.

Музыкант живёт на две страны: в Минске у него студия, а в Москву приезжает на концерты. Возвращение стало возможно после завершения судебного дела 2021 года* (за незаконный оборот наркотиков Белорусских получил 2 года ограничения свободы).

Артист отметил, что в его жизнь "вернулась движуха", так как он смог уладить все личные проблемы, а сейчас перед ним открыты все двери.

* незаконное потребление наркотических веществ причиняет вред здоровью и влечёт ответственность.

Уточнения

Тимофе́й Андре́евич Моро́зов (бел. Цімафей Андрэевіч Марозаў; род. 1 октября 1998, Минск, Беларусь), более известный как Ти́ма Белору́сских (бел. Ціма Беларускіх), — белорусский певец, автор песен, композитор и музыкант. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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