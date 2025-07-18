Отар Кушанашвили о Дюжеве: артист — это обслуживающий персонал

Отар Кушанашвили раскритиковал поведение Дмитрия Дюжева

1:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В недавнем выпуске YouTube-шоу "Цитаты" ведущие Антон Шастун и Лиза Гончарова затронули тему инцидента с участием актёра Дмитрия Дюжева в аэропорту. Они предложили известному журналисту и шоумену Отару Кушанашвили высказать своё мнение по этому поводу.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дмитрий Дюжев

Напомним, что в 2017 году Дмитрий Дюжев, спеша на рейс, попытался пройти без очереди к самолёту, предназначенному для пассажиров эконом-класса. Его действия вызвали возмущение у других пассажиров, которые напомнили артисту о равенстве всех перед правилами. Дюжев вступил в спор, ссылаясь на свои гастрольные обязательства, но в итоге всё же встал в конец очереди. Позднее в одном из интервью актёр выразил недовольство таким отношением зрителей, заявив, что он "рискует жизнью" ради их досуга.

Отар Кушанашвили раскритиковал такое поведение и отметил, что Дюжев слишком высоко ценит, забывая о том, что актёрская профессия предполагает обслуживание других людей.

"Артист, произносящий такие вещи, швыряющий их в упрёк людям, — это недоартист. Я думаю, что талантливый, когда-то молодой, а теперь уже солидных лет актёр Дюжев показывает, что у него нет нутра, стержня. Говорит: "Я ради вас искусством занимаюсь здесь". Да иди ты! Артист — обслуживающий персонал. Он для того, чтобы обслуживать людей, поднимать настроение, развлекать. Ты не главный в телевизоре. Люди выбирают: смотреть сегодня тебя или другого", — прокомментировал ситуацию Кушанашвили.

Уточнения

Дми́трий Петро́вич Дю́жев (род. 9 июля 1978, Астрахань, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, певец и кинорежиссёр; заслуженный артист Российской Федерации (2018), народный артист Карачаево-Черкесской Республики (2013).



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