Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путин ужесточил проверку россиян, отказавшихся от украинского гражданства
Тренеры рассказали, как силовые тренировки влияют на суставы и гибкость
Экономист Николаев допустил снижение ключевой ставки до 18%
Продукты, способствующие снижению веса в летний период
Cadillac предлагает рекордную систему AKG на 40 динамиков
Медленное моргание кошки означает доверие и спокойствие, говорят исследования
Испеките пирог с малиной: 25 минут в духовке для воздушного результата
Чрезмерный полив арбузов вызывает трещины и кислый привкус мякоти
В Новосибирске создан препарат против грибковых инфекций без использования пестицидов

Отар Кушанашвили о Дюжеве: артист — это обслуживающий персонал

Отар Кушанашвили раскритиковал поведение Дмитрия Дюжева
1:42
Шоу-бизнес

В недавнем выпуске YouTube-шоу "Цитаты" ведущие Антон Шастун и Лиза Гончарова затронули тему инцидента с участием актёра Дмитрия Дюжева в аэропорту. Они предложили известному журналисту и шоумену Отару Кушанашвили высказать своё мнение по этому поводу.

Дмитрий Дюжев
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дмитрий Дюжев

Напомним, что в 2017 году Дмитрий Дюжев, спеша на рейс, попытался пройти без очереди к самолёту, предназначенному для пассажиров эконом-класса. Его действия вызвали возмущение у других пассажиров, которые напомнили артисту о равенстве всех перед правилами. Дюжев вступил в спор, ссылаясь на свои гастрольные обязательства, но в итоге всё же встал в конец очереди. Позднее в одном из интервью актёр выразил недовольство таким отношением зрителей, заявив, что он "рискует жизнью" ради их досуга.

Отар Кушанашвили раскритиковал такое поведение и отметил, что Дюжев слишком высоко ценит, забывая о том, что актёрская профессия предполагает обслуживание других людей.

"Артист, произносящий такие вещи, швыряющий их в упрёк людям, — это недоартист. Я думаю, что талантливый, когда-то молодой, а теперь уже солидных лет актёр Дюжев показывает, что у него нет нутра, стержня. Говорит: "Я ради вас искусством занимаюсь здесь". Да иди ты! Артист — обслуживающий персонал. Он для того, чтобы обслуживать людей, поднимать настроение, развлекать. Ты не главный в телевизоре. Люди выбирают: смотреть сегодня тебя или другого", — прокомментировал ситуацию Кушанашвили.

Уточнения

Дми́трий Петро́вич Дю́жев (род. 9 июля 1978, Астрахань, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, певец и кинорежиссёр; заслуженный артист Российской Федерации (2018), народный артист Карачаево-Черкесской Республики (2013).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Неудобная рыба: почему рыбец вызывает столько проблем на рыбалке

Рыбец, занесенный в Красную книгу, вызывает недовольство рыболовов и экологов. Почему его массовость стала причиной споров и конфликтов?

Массовое размножение рыбца: проблемы для экосистемы и рыболовной индустрии
Кашалот признан самым крупным хищником в истории планеты
Не рыба и не кит: это существо охотится на акул и сражается с монстрами глубин
Парижские модницы выбирают простоту: 7 летних платьев, которые захочется надеть прямо сейчас
Toyota больше не король: японский потомок сбросил с трона создателя — вот новый лидер-гибрид
Михаил Кузьмин: троечники всегда были хорошими организаторами и руководителями Юлиана Погосова Как Израиль сразился за друзов: секреты нового геополитического альянса Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Она должна разрывать плоть — но у неё другой вкус: пиранья, которая не собирается жить по правилам
5 лучших рецептов вишнёвой наливки: от классики до коньяка
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Последние материалы
Путин ужесточил проверку россиян, отказавшихся от украинского гражданства
Тренеры рассказали, как силовые тренировки влияют на суставы и гибкость
Экономист Николаев допустил снижение ключевой ставки до 18%
Продукты, способствующие снижению веса в летний период
Отар Кушанашвили раскритиковал поведение Дмитрия Дюжева
Cadillac предлагает рекордную систему AKG на 40 динамиков
Медленное моргание кошки означает доверие и спокойствие, говорят исследования
Испеките пирог с малиной: 25 минут в духовке для воздушного результата
Чрезмерный полив арбузов вызывает трещины и кислый привкус мякоти
В Новосибирске создан препарат против грибковых инфекций без использования пестицидов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.