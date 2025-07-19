Юрий Лоза мстит аферисту: как певец раскрыл хитрость мошенника

Юрий Лоза отомстил обманувшему его мошеннику

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза рассказала, как решил проучить афериста, который обвёл его вокруг пальца.

Фото: commons.wikimedia.org by Free-Photos from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Компьютерный программист набирает код

Юрий Лоза признался, что проявил излишнюю доверчивость о попался на уловку мошенника.

Автор и исполнитель хита "Плот" рассказал, что к айфону ему понадобились оригинальные наушники, так как ему нужен был качественный звук для записи роликов. Нужный товар он нашёл на "Авито".

Певец встретился с продавцом и отдал ему обговоренную сумму.

"Человек божился, что всё оригинальное, просто не подошли. На следующий день заскочил к моему спецу, который их протестировал и сказал, что действительно всё оригинальное кроме самих наушников, эти — дешёвая китайская подделка", — написал Юрий Эдуардович в социальных сетях.

Лоза сделал попытку связаться с продавцом, но тот исчез бесследно.

В качестве мести артист рассказал приметы афериста, который представляется Давидом и опубликовал его номер телефона, чтобы больше никто не попался на подобный обман.

Ранее Юрий Лоза объяснил своё нежелание бесплатно работать на патриотических мероприятиях.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».



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