Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Продукты, способствующие снижению веса в летний период
Отар Кушанашвили раскритиковал поведение Дмитрия Дюжева
Cadillac предлагает рекордную систему AKG на 40 динамиков
Медленное моргание кошки означает доверие и спокойствие, говорят исследования
Испеките пирог с малиной: 25 минут в духовке для воздушного результата
Чрезмерный полив арбузов вызывает трещины и кислый привкус мякоти
В Новосибирске создан препарат против грибковых инфекций без использования пестицидов
Росреестр объяснил порядок регистрации недвижимости по дачной амнистии
Непредсказуемые последствия: интим на борту самолёта под контролем экипажа

Клава Кока осталась без голоса: что случилось и как она с этим справляется?

Как Клава Кока лечит потерю голоса: секреты восстановления от певицы
1:05
Шоу-бизнес

Пятничное утро Клавы Коки выдалось непростым. Певица столкнулась с серьёзной проблемой — потерей голоса. Об этом она сообщила своим поклонникам через личный Telegram-канал, записав для них аудиообращение. В нём было отчётливо слышно, насколько тяжело артистке даётся речь, голос звучал хрипло и слабо.

Клава Кока
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Клава Кока

"Голос покинул чат. Ситуация SOS. Не знаю, как я буду выступать", — поделилась Клава с подписчиками.

Певица рассказала, что в ближайшее время её ждет плотный график выступлений, поэтому сейчас она прикладывает все усилия для скорейшего восстановления: прибегает к ингаляциям и капельницам. Клава твёрдо намерена петь вживую, несмотря на трудности.

При этом артистка не останавливает свою работу. Все процедуры, направленные на возвращение голоса, она проводит параллельно с другими делами. Недавно Клава признавалась, что чувствует сильную усталость от такого интенсивного рабочего ритма и боится перегореть.

Уточнения

Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1996, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер и телеведущая, продюсер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Неудобная рыба: почему рыбец вызывает столько проблем на рыбалке

Рыбец, занесенный в Красную книгу, вызывает недовольство рыболовов и экологов. Почему его массовость стала причиной споров и конфликтов?

Массовое размножение рыбца: проблемы для экосистемы и рыболовной индустрии
Кашалот признан самым крупным хищником в истории планеты
Не рыба и не кит: это существо охотится на акул и сражается с монстрами глубин
Парижские модницы выбирают простоту: 7 летних платьев, которые захочется надеть прямо сейчас
Toyota больше не король: японский потомок сбросил с трона создателя — вот новый лидер-гибрид
Михаил Кузьмин: троечники всегда были хорошими организаторами и руководителями Юлиана Погосова Как Израиль сразился за друзов: секреты нового геополитического альянса Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Она должна разрывать плоть — но у неё другой вкус: пиранья, которая не собирается жить по правилам
5 лучших рецептов вишнёвой наливки: от классики до коньяка
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Последние материалы
Михаил Новиков объяснил связь между сном, кортизолом и жиром на животе
Фитнес-инструкторы объяснили, зачем нужна разминка перед кардио и силовыми
Бразилия: водопад Гуайра исчез после строительства плотины Итайпу
Новый пакет санкций: ЕС готовит отключение более 20 российских банков от SWIFT
NASA обнаружило экзопланету TOI‑1846 b в 154 световых годах от Земли
Археологи RCE нашли в Нидерландах клад с 404 римскими и британскими монетами
Комары убивают более 700 000 человек ежегодно из-за переносимых болезней
Приманки с борной кислотой и дрожжами применяют против садовых муравьёв
Как приготовить вкусную гречку с сыром — простой рецепт
При долгом ожидании в пробке лучше использовать режим Паркинг
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.