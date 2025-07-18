Клава Кока осталась без голоса: что случилось и как она с этим справляется?

Как Клава Кока лечит потерю голоса: секреты восстановления от певицы

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Пятничное утро Клавы Коки выдалось непростым. Певица столкнулась с серьёзной проблемой — потерей голоса. Об этом она сообщила своим поклонникам через личный Telegram-канал, записав для них аудиообращение. В нём было отчётливо слышно, насколько тяжело артистке даётся речь, голос звучал хрипло и слабо.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Клава Кока

"Голос покинул чат. Ситуация SOS. Не знаю, как я буду выступать", — поделилась Клава с подписчиками.

Певица рассказала, что в ближайшее время её ждет плотный график выступлений, поэтому сейчас она прикладывает все усилия для скорейшего восстановления: прибегает к ингаляциям и капельницам. Клава твёрдо намерена петь вживую, несмотря на трудности.

При этом артистка не останавливает свою работу. Все процедуры, направленные на возвращение голоса, она проводит параллельно с другими делами. Недавно Клава признавалась, что чувствует сильную усталость от такого интенсивного рабочего ритма и боится перегореть.

Уточнения

Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1996, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер и телеведущая, продюсер.



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