Звёзды Гарри Поттера в беде: почему их лишили прав одновременно?

Звезду саги о Гарри Поттере Эмму Уотсон лишили водительских прав на шесть месяцев. Британский суд в Хай-Уикоме вынес решение за превышение скорости на 38 миль/ч в зоне 30 миль/ч.
Это уже четвёртое нарушение актрисы за два года. Она набрала максимальные 12 баллов, что автоматически влечёт полугодовой запрет на вождение. Дополнительно Уотсон оштрафовали на 1044 фунта (около 100 тыс. рублей).
В тот же день в том же суде слушалось дело Зои Уонамейкер, сыгравшей мадам Трюк в первой части франшизы. Её также поймали за повторное превышение — 46 миль/ч при лимите 40.
Ситуация стала редким случаем, когда двух актрис культовой киносаги одновременно наказали за идентичные нарушения. Обе ранее неоднократно привлекались к ответственности за опасную езду.
Э́мма Шарло́тта Дюэ́рр Уо́тсон (англ. Emma Charlotte Duerre Watson; род. 15 апреля 1990, Мезон-Лаффит, пригород Парижа, Франция) — британская киноактриса и фотомодель.
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