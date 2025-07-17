Звёзды Гарри Поттера в беде: почему их лишили прав одновременно?

Актрисы Гарри Поттера наказаны за повторное превышение скорости

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Звезду саги о Гарри Поттере Эмму Уотсон лишили водительских прав на шесть месяцев. Британский суд в Хай-Уикоме вынес решение за превышение скорости на 38 миль/ч в зоне 30 миль/ч.

Фото: flickr.com by Joella Marano, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Эмма Уотсон

Это уже четвёртое нарушение актрисы за два года. Она набрала максимальные 12 баллов, что автоматически влечёт полугодовой запрет на вождение. Дополнительно Уотсон оштрафовали на 1044 фунта (около 100 тыс. рублей).

В тот же день в том же суде слушалось дело Зои Уонамейкер, сыгравшей мадам Трюк в первой части франшизы. Её также поймали за повторное превышение — 46 миль/ч при лимите 40.

Ситуация стала редким случаем, когда двух актрис культовой киносаги одновременно наказали за идентичные нарушения. Обе ранее неоднократно привлекались к ответственности за опасную езду.

Уточнения

Э́мма Шарло́тта Дюэ́рр Уо́тсон (англ. Emma Charlotte Duerre Watson; род. 15 апреля 1990, Мезон-Лаффит, пригород Парижа, Франция) — британская киноактриса и фотомодель.





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