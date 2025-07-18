Григорий Лепс ради молодой невесты пошёл на жертвы: что он сделал — вы не поверите!

Известный 63-летний исполнитель Григорий Лепс решил уделить пристальное внимание своему самочувствию. По информации портала kp.ru, причиной такого решения стала его молодая избранница Аврора Киба.
Пара готовится к бракосочетанию, хотя точная дата этого события пока остаётся в тайне. В преддверии свадьбы артист активно работает над своим здоровьем. Друзья певца отмечают, что он полностью отказался от алкоголя и начал посещать тренажёрный зал, хотя ранее его физическая активность ограничивалась длительными прогулками. Кроме того, Лепс открыл для себя новые оздоровительные методики, включая стояние на гвоздях.
"У Лепса был запрос на общее омоложение организма. Григорий Викторович сейчас, как и всякий влюблённый мужчина, сияет, но ему наверняка хочется как можно дольше оставаться в хорошей форме для своей молодой возлюбленной", — сообщил инсайдер, знакомый с ситуацией.
Сам Григорий Лепс не скрывает, что активно занимается своим здоровьем. Более того, он не исключает возможности вновь испытать радость отцовства, и даже не один раз.
Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе (груз. გრიგორი ლეფსვერიძე); род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор; народный артист Российской Федерации (2022).
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