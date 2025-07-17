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Последнее прощание с Александром Миттой: сын не смог сдержать слёз

Сын Александра Митты не смог сдержать слёз на прощании
1:01
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В Центральном доме литераторов состоялось прощание с легендарным режиссёром Александром Миттой. Его сын Евгений, сообщивший о смерти отца после тяжёлой болезни, не смог скрыть эмоций у гроба.

Александр Митта
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Александр Митта

Актёр разрыдался во время чтения прощальных стихов, несколько раз прерываясь от слёз. Кадры тяжёлого момента опубликовал Telegram-канал SHOT. Евгению потребовалась поддержка присутствующих.

Почтить память Митты пришли звёзды кино и телевидения: Константин Эрнст, Валерия Гай Германика, Гарик Сукачёв. Трогательный жест совершила Татьяна Тарасова — она поднялась из инвалидного кресла для прощания.

"Сколько света мы от него получили! Вот где разумное, доброе, вечное!" — поделился актёр Михаил Горевой.

Режиссёр "Завтра была война" и "Мастера и Маргариты" скончался на 93-м году жизни, оставив богатое творческое наследие.

Уточнения

Алекса́ндр Нау́мович Митта́ (настоящая фамилия — Рабинович; 28 марта 1933, Москва — 14 июля 2025, Москва) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер и актёр. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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