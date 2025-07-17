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Фото 17-летнего Нокса сразили Сеть: что скрывает сын Джоли и Питта

Сын Джоли и Питта возмужал и одержал победу в боксе в Лос-Анджелесе
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Шоу-бизнес

Свежие фото 17-летнего наследника Брэда Питта и Анджелины Джоли взорвали Сеть.

Сын Анджелины Джолли и Брэда Питта
Фото: Телеграм-канал Блокнот Старс by неизвестен is licensed under public doman
Сын Анджелины Джолли и Брэда Питта

В Сети комментируют новые снимки, на которых запечатлён сын Анджелины Джоли и Брэда Питта. Юноше по имени Нокс исполнилось 17 лет.

Поклонники самых красивых звёзд Голливуда отмечают, что молодой человек вырос и возмужал. Юноша занимается тайским боксом. В этом спорте он уже добился успехов, одержав победу в турнире в Лос-Анджелесе.

Анджелина Джоли присутствовала на поединке наследника, так как хотела поддержать Нокса морально. Молодой человек — единственный из детей звёздной четы, который не отказался от фамилии Питт.

Ранее сообщалось, что празднующая юбилей Анджелина Джоли решила помириться с Брэдом Питтом.

Уточнения

Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух «Оскаров», двух BAFTA, двух «Золотых глобусов» и одной «Эмми». С 2006 по 2008 год Питт фигурировал в списке Forbes Celebrity 100, в 2007 году в списке Time 100.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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