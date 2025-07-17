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После развода с Аффлеком: что Лопес решила навсегда изменить?

Дженнифер Лопес заявила, что покончила с браками: что она сказала?
1:16
Шоу-бизнес » Зарубежный

Дженнифер Лопес сделала неожиданное заявление о личной жизни на концерте в Бильбао.

Дженнифер Лопес
Фото: commons.wikimedia.org by Everwest, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дженнифер Лопес

Отвечая фанату с табличкой "Выходи за меня", певица заявила: "Думаю, я с этим покончила. Да, я пробовала несколько раз". Это явный отказ от новых браков.

Лопес была замужем четырежды: за официантом Охани Ноа (1997-1998), танцором Крисом Джаддом (2001-2002), певцом Марком Энтони (2004-2014, родились близнецы) и актёром Беном Аффлеком. С Аффлеком она развелась летом 2024 года, указав в документах "непреодолимые разногласия".

Сейчас артистка полностью сосредоточена на актёрской карьере. Её ближайший проект — экранизация мюзикла "Поцелуй женщины-паука", где Лопес играет главную роль. Действие ленты происходит в Аргентине времён военной диктатуры.

Фильм выйдет в прокат 11 октября. Заявление на концерте стало первым публичным комментарием певицы о личной жизни после подачи документов на развод с Аффлеком.

Уточнения

Дже́ннифер Линн А́ффлек (англ. Jennifer Lynn Affleck, ранее — Ло́пес (англ. Lopez) или Джей Ло (англ. J.Lo); род. 24 июля 1969, Бронкс, Нью-Йорк) — американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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