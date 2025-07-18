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Станислав Садальский раскрывает: где в Европе русских ждут с распростёртыми объятиями

Садальский назвал единственное место в Европе, где быть русским не западло
1:06
Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский объяснил, где в Европе к русским относятся максимально дружелюбно.

Прага
Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin is licensed under FAL
Прага

Садальский рассказал, что в Карловых Варах на русских держится буквально всё. Он отметил, что здесь расположены виллы и особняки, среди которых выделяется "Бристоль Палас", похожий своей конфигурацией на замок эпохи Средневековья.

Актёр уверен, что это единственное место в Европе, где быть русским не западло. Он рассказал, что имеется здесь и недвижимость режиссёра Никиты Михалкова. Проходили в здешних лесах также съёмки фильма "Сибирский цирюльник".

"Я всегда радуюсь, когда актёры зарабатывают творчеством. Ещё Никита владеет "Домом Павлова", прекрасный особняк в центре курортной зоны прямо на берегу Теплы, достался Михалкову задарма", — написал заслуженный артист РСФСР в "Живом журнале".

Садальский объяснил, что дешёвая стоимость дома Павлова объясняется нехорошей славой особняка, где физиолог якобы проводил опыты над животными.

Уточнения

Карловы Вары или Ка́рлови-Ва́ри (чеш. Karlovy Vary), ранее — Карлсбад (нем. Karlsbad, «купальня Карла») — курортный статутный город в Чешской Республике, расположенный на западе исторической области Богемия в месте слияния рек Огрже, Ролава и Тепла. Назван в честь Карла IV Люксембургского.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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