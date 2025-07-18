Опасная игрушка Лабубу: академик Онищенко раскрывает страшный секрет для детей

Академик РАН объявил войну игрушке Лабубу

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Академик РАН эпидемиолог Геннадий Онищенко объяснил, чем игрушка Лабубу опасна для детей.

Фото: commons.wikimedia.org by Gurumark, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Labubu "Exciting Macaron" Green Grape

Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что игрушку Лабубу следует маркировать 14+. Он уверен, что плюшевые монстры негативно действуют на детей. Он отметил, что игрушка — "измывательство над человеческой природой".

"Не только "14+", а вообще вычеркнуть из сознания наших прежде всего женщин, а через женщин и из сознания всех наших детей любого возраста", — выразил своё мнение Онищенко.

Интернет-пользователи предположили, что эпидемиолог так негативно настроен против Лабубу, так как название игрушки очень напоминает именование некой африканской лихорадки.

Ранее актриса Мария Шукшина объяснила, почему против распространения в России игрушек Лабубу.

Уточнения

Мари́я Васи́льевна Шукшина́ (род. 27 мая 1967, Москва, СССР) — советская и российская актриса кино, телевидения и дубляжа, телеведущая, переводчица и ютубер; заслуженная артистка Российской Федерации (2008).



Лабу́бу (кит. 拉布布, англ. Labubu, МФА (англ.) : ) — бренд коллекционных плюшевых игрушек в виде монстров, созданный гонконгским дизайнером Лун Касином (кант. 龍家昇). Игрушки продаются исключительно в магазинах китайской розничной сети Pop Mart.



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