Элджей на пороге новой почётной роли: кто предложил рэперу стать почётным жителем Новосибирска

Рэпера Элджея хотят удостоить звания почётный житель Новосибирска

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алексей Узенюк, известный как рэпер Элджей, может получить статус почётного жителя Новосибирска.

Фото: ВК-аккаунт рэпера Элджея by неизвестен is licensed under public doman Рэпер Элджей

Рэпера Элджея предложили наградить званием почётный житель Новосибирска. С таким предложение один из новосибирцев обратился к администрации города.

Ранее сообщалось, что Элджей снимет автобиографию о пути из новосибирских баттлов к хитам.

Активист Новосибирска Юрий Турцев настаивает на присвоении Элджею высокого статуса. В качестве аргументов он приводит тот факт, что рэпер является уроженцем города.

Как сообщает Om1 Новосибирск, автор инициативы объяснил, что сам занимается музыкой и считает Элджея "одним из самых известных артистов России родом из Новосибирска".

Мужчина уверен, что Узенюк внёс весомый вклад в музыкальную индустрию страны и популяризацию Новосибирска.

Турцев отметил, что у Элджея имеются солидные рейтинги на цифровых площадках. Музыканта знают за рубежом. Рэпер участвует в благотворительных проектах.

Активист убеждён, что Элджей положительно влияет на имидж Новосибирска среди подрастающего поколения.

Уточнения

Элдже́й (настоящее имя — Алексе́й Константи́нович Узеню́к; род. 9 июля 1994, Новосибирск, Россия) — российский рэпер, поп-исполнитель и актёр дубляжа.



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