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Разрыв с Кларксоном и Хаммондом: как это изменило жизнь Джеймса Мэя

Джеймс Мэй отказался от пенсии из-за рекордной загрузки после ухода от Кларксона
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Шоу-бизнес » Зарубежный

Планы Джеймса Мэя на спокойную пенсию рухнули с головокружительным размахом.

Джеймс Мэй
Фото: commons.wikimedia.org by Khairil Zhafri from United Kingdom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Джеймс Мэй

Всего год спустя после финала "The Grand Tour" с Кларксоном и Хаммондом, 62-летний телелегенда признает: 2025-й стал его самым загруженным годом за десятилетие.

"Я не имел выходных месяцами!" — заявил Мэй в откровенном интервью.

Вместо отдыха его ждут два телешоу, выступления на исторических фестивалях и масштабный гастрольный тур по Австралии, Новой Зеландии и Британии.

Иронично, но разрыв с коллегами по "Top Gear" лишь умножил его проекты. При этом бизнес-авантюры экс-трио не удались: паб Мэя в Солсбери и фермерский паб Кларксона убыточны. Сам Кларксон поклялся "больше не начинать бизнес".

Мэй философски резюмирует: пенсия подождёт — мир требует его присутствия.

Уточнения

Джеймс Дэ́ниел Мэй (англ. James Daniel May; род. 16 января 1963 года, Бристоль, Англия) — английский журналист, известный как один из ведущих телепередач Top Gear (2003—2015) и The Grand Tour (с 2016), совместно с Джереми Кларксоном и Ричардом Хаммондом.

Дже́реми Чарльз Ро́берт Кларксон (англ. Jeremy Charles Robert Clarkson, род. 11 апреля 1960 года, Донкастер, Йоркшир, Великобритания) — английский телеведущий, журналист, специализирующийся на автомобильной тематике, фермер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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