Мальдивы в огне: кого Анастасия Волочкова взяла с собой на отдых

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева не прошла мимо искромётных снимков Анастасии Волочковой с Мальдивских островов.
Отправившаяся отдыхать на Мальдивы Анастасия Волочкова снова интригует публику, публикуя фото с неким мужчиной. В Сети отмечают, что один и тот же "сериал" балерина повторяет каждый год. Игра заключается в том, чтобы отгадать, кто возлюбленный Анастасии.
На этот раз звезда балета взяла с собой на отдых участника своего шоу по имени Марчел. Волочкова опубликовала в социальных сетях провокационный снимок с мужчиной.
Алёна Водонаева резко и нецензурно прокомментировала фото. Она поинтересовалась, как балерина и её возлюбленный провели время в интимной близости.
Интернет-пользователи тоже включились в комментирование снимка.
"Ой, завидуйте молча!";
"Настюшка не убиваема";
"Чисто наша Бритни", — писали фолловеры.
Мальди́вы — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана. Крупнейшее в мире «коралловое» государство и наименьшее по площади государство Азии.
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