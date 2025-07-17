Мальдивы в огне: кого Анастасия Волочкова взяла с собой на отдых

Водонаева резко прокомментировала фото Волочковой с Мальдив

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева не прошла мимо искромётных снимков Анастасии Волочковой с Мальдивских островов.

Фото: Телеграм-канал Анастасии Волочковой by неизвестен is licensed under public doman Балерина Анастасия Волочкова

Отправившаяся отдыхать на Мальдивы Анастасия Волочкова снова интригует публику, публикуя фото с неким мужчиной. В Сети отмечают, что один и тот же "сериал" балерина повторяет каждый год. Игра заключается в том, чтобы отгадать, кто возлюбленный Анастасии.

На этот раз звезда балета взяла с собой на отдых участника своего шоу по имени Марчел. Волочкова опубликовала в социальных сетях провокационный снимок с мужчиной.

Алёна Водонаева резко и нецензурно прокомментировала фото. Она поинтересовалась, как балерина и её возлюбленный провели время в интимной близости.

Интернет-пользователи тоже включились в комментирование снимка.

"Ой, завидуйте молча!"; "Настюшка не убиваема"; "Чисто наша Бритни", — писали фолловеры.

Уточнения

Мальди́вы — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана. Крупнейшее в мире «коралловое» государство и наименьшее по площади государство Азии.



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