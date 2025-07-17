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Бейонсе в мехах: тайные сигналы любви к России или просто стиль?

Бейонсе в шапке-ушанке снова доказала свою любовь к России
1:07
Шоу-бизнес

Американская певица Бейонсе, выступающая в стиле R'n'B, передаёт тайные сигналы российской публике. Звезда явно намекает на любовь к России.

Певица Бейонсе
Фото: ВК-аккаунт Бейонсе by неизвестен is licensed under public doman
Певица Бейонсе

Бейонсе снова приятно удивила россиян. На этот раз знаменитость США вышла на сцену, наряженная в стиле Slavic girl — стиль, представляющий собой зимний образ славянской девушки в меховой одежде. Атрибутами стиля являются шуба, меховая шапка и другие детали.

Для своего номера Бейонсе облачилась в меховую шубу и огромную шапку-ушанку. Также были наряжены девушки из подтанцовки звезды.

Русскоговорящие интернет-пользователи уже не оставляют сомнений в том, что певица посылает намёки России.

Знаменитость ранее поразила публику, выйдя на сцену в наряде в цветах российского флага.

Россияне приятно польщены таким вниманием к отечественным символам со стороны американской дивы. 

Ранее Бейонсе удивила зрителей на своём концерте узнаваемым триколором.

Уточнения

Бейо́нсе Жизе́ль Но́улз-Картер (англ. Beyoncé Giselle Knowles-Carter; род. 4 сентября 1981, Хьюстон, США), более известна мононимно как Бейо́нсе (произносится /biˈjɒnseɪ/ би-йон-сей) — американская певица в стиле R’n’B, актриса, танцовщица, музыкальный продюсер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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