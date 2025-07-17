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Рэпер Натан в шоке: соседи поставили его в игнор, но он намерен бороться

Натан пожаловался на то, что соседи с ним не здороваются
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Шоу-бизнес

Рэпер Натан упрекнул своих соседей, которые разучились здороваться.

Рэпер Натан
Фото: ВК-аккаунт рэпера Натана by неизвестен is licensed under public doman
Рэпер Натан

Натан поделился с подписчиками своей болью. Он посетовал на то то, что люди, живущие с ним в одном доме, игнорируют его.

Музыкант пожаловался на то, что соседи ему не отвечают на приветствие, когда они вместе едут в лифте.

"Ну вам же говорят "здравствуйте", ну что ты язык то прячешь, ну не стой как истукан, понятно, что первому поздороваться западло, но ответь, зубки покажи свои, звук издай", — написал артист в социальных сетях.

Рэпер назвал своих соседей ходячими мертвецами. Он отметил, что будут бороться с невежливостью по примеру Хабиба.

Уточнения

«Ходя́чие мертвецы́» (англ  The Walking Dead) — американский постапокалиптический телесериал, разработанный Фрэнком Дарабонтом и основанный на одноимённой серии комиксов, созданной Робертом Киркманом, Тони Муром и Чарли Адлардом.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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