Рэпер Натан в шоке: соседи поставили его в игнор, но он намерен бороться

Рэпер Натан упрекнул своих соседей, которые разучились здороваться.
Натан поделился с подписчиками своей болью. Он посетовал на то то, что люди, живущие с ним в одном доме, игнорируют его.
Музыкант пожаловался на то, что соседи ему не отвечают на приветствие, когда они вместе едут в лифте.
"Ну вам же говорят "здравствуйте", ну что ты язык то прячешь, ну не стой как истукан, понятно, что первому поздороваться западло, но ответь, зубки покажи свои, звук издай", — написал артист в социальных сетях.
Рэпер назвал своих соседей ходячими мертвецами. Он отметил, что будут бороться с невежливостью по примеру Хабиба.
«Ходя́чие мертвецы́» (англ The Walking Dead) — американский постапокалиптический телесериал, разработанный Фрэнком Дарабонтом и основанный на одноимённой серии комиксов, созданной Робертом Киркманом, Тони Муром и Чарли Адлардом.
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