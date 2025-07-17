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Легендарный музыкант прокомментировал давние споры о своём зрении

Стиви Уандер ответил на слухи о своей слепоте и поразил признанием
1:06
Шоу-бизнес » Зарубежный

На концерте в рамках тура "Love, Light and Song" в Кардиффе Стиви Уандер затронул необычную тему.

Стиви Уандер
Фото: commons.wikimedia.org by Rózsavölgyi Gyöngyi fotográfus, fotóriporter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Стиви Уандер

Он решил публично ответить на упорные слухи о том, что на самом деле не является полностью слепым.

"Вы слышали эти слухи? Но вы знаете правду", — обратился артист к залу.

Уандер подтвердил, что потерял зрение вскоре после рождения. Однако он назвал это благословением.

Слепота, по его словам, позволила ему видеть истинную суть мира и людей. Видеть не внешность или цвет кожи, а "цвет их духа". Это видение сердца и души он ценит выше физического.

Хотя знаменитости часто уважительно подшучивают над его слепотой, в соцсетях теории живут. Например, в TikTok набирали популярность ролики, где утверждалось, что Уандер "чуть-чуть" видит. Поводом называли то, что он "иногда фотографируется".

Маэстро же предпочёл превратить абсурдные домыслы в повод для глубокого размышления о восприятии мира.

Уточнения

Сти́ви Уа́ндер (англ. Stevie Wonder; настоящее имя Сти́вленд Ха́рдэуэй Мо́ррис (англ. Stevland Hardaway Morris); 13 мая 1950 года, Сагино, Мичиган) — американский соул-певец, композитор, пианист, барабанщик, харпер, музыкальный продюсер и общественный деятель, оказавший огромное влияние на развитие музыки XX века, страдающий слепотой.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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