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Секреты яркой жизни Анны Седоковой: психолог оценила комплексы и травмы певицы

Психолог объяснила причины экстравагантного поведения Анны Седоковой
1:47
Шоу-бизнес

Специалист раскрыла скрытые мотивы чрезмерной эпатажности и откровенности певицы Анны Седоковой.

Певица Анна Седокова
Фото: ВК-аккаунт Анны Седоковой by неизвестен is licensed under public doman
Певица Анна Седокова

Анна Седокова после утраты своего экс-супруга Яниса Тиммы временно исчезла из социальных сетей, позже начала эпизодически посещать общественные мероприятия и, наконец, вернулась на концертную площадку. Поклонники резко раскритиковали такое решение, однако певица открыто выразила намерение двигаться дальше, несмотря на трудности и преграды.

Эксперт в области семейной психологии Анастасия Кардиакос, выступая в передаче "Психология шоу-бизнеса" на канале "Радио 1", прокомментировала ситуацию следующим образом: хотя Анна демонстрирует внешнее возвращение к активной жизни, фактически она скорее функционирует, нежели полноценно живёт.

Психотерапевт подчёркивает, что, если бы Анна позволила себе глубоко погрузиться в процесс скорби, ей потребовалось бы заново пережить предыдущие тяжёлые утраты (семью бросил отец), тесно связанные именно с представителями сильного пола.

Врач добавляет, что детские переживания и комплексы относительно отцовской фигуры могли сформировать у артистки потребность демонстрировать собственные успехи и способности, словно стремясь убедить окружающих в своём благополучии.

Кардиакос убеждена, что продолжение активного образа жизни становится единственной возможностью для певицы сохранить внутреннее равновесие и двигаться вперёд, испытывая радость бытия.

Критиковать кого-либо позволительно лишь тому, кто прошёл аналогичный жизненный путь, поэтому осознанный выбор яркой жизненной позиции — способ избежать полного разрушения, резюмировала собеседница.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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