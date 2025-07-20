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Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию

Певица Максим рассказала, как её унизила шестилетняя девочка
0:59
Шоу-бизнес

Марина Абросимова, известная как певица Максим, поведала, в какую неловкую ситуацию её поставила шестилетняя девочка.

Певица Максим
Фото: ВК-аккаунт певицы Максим by неизвестен is licensed under public doman
Певица Максим

Певица Максим в интервью Лауре Джугелии рассказала, что её пригласили выступить на дне рождения шестилетней девочки. Артистка тщательно подготовилась к выступлению перед ребёнком. Она нарядилась в платье принцессы, желая впечатлить малышку.

Во время исполнения песен, по словам певицы, она заметила, что девочка смотрит на неё равнодушно и со скукой. Звезда подозвала ребёнка к себе и спросила, знает ли малышка, кто к ней пришёл.

Девочка без тени смущения ответила, что она певица Максим. Радости в голосе ребёнка знаменитость не услышала. 

Позже исполнительнице хита "Знаешь ли ты" объяснили, что эту девочку трудно чем-либо удивить, так как в прошлый раз ей приглашали на день рождения Бритни Спирс. 

Уточнения

МакSи́м Макси́м (настоящее имя — Мари́на Серге́евна Абро́симова; род. 10 июня 1983, Казань, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — российская певица, автор-исполнитель и музыкальный продюсер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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