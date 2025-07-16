Скандальный концерт Тату: что стоит за требованиями запретить выступление в Крыму?

Воссоединившиеся участницы группы "Тату" Юлия Волкова и Лена Катина столкнулись с трудности при попытке провести концерт в Крыму.
С требованием не допустить концерт группы «Тату», запланированный на 19 июля в Ялте к главе Крыма Сергею Аксёнову обратилась глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина.
Представитель Госдумы отмечает, что творчество коллектива может нанести вред подрастающему поколению. Треки дуэта в обращении названы провокационными. Подчёркивается, что репертуар группы противоречит традиционным российским духовно-нравственным ценностям.
В 2025 году популярная в 2000-х годах группа намекнула о своём воссоединении. Юлия Волкова и Лена Катина уже успели выступить со своими нашумевшими хитами.
Ранее сообщалось, сколько стоит выступление группы "Тату".
Еле́на Серге́евна Ка́тина (род. 4 октября 1984, Москва) — российская исполнительница, автор песен и бывшая солистка поп-группы t.A.T.u. C 2009 года участвует в международном сольном проекте Lena Katina.
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