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Ольга Бузова на грани: её любимая собака Ева борется за жизнь – что произошло?

Ольга Бузова обливается слезами из-за болезни своей собачки по кличке Ева
1:16
Шоу-бизнес

Поющая ведущая Ольга Бузова поделилась с подписчиками своей бедой — при смерти находится её любимый домашний питомец — пёсик по кличке Ева.

Певица Ольга Бузова
Фото: Телеграм-канал Ольги Бузовой by неизвестен is licensed under public doman
Певица Ольга Бузова

Ольга Бузова рассказала подписчикам, что она находится в тяжёлом моральном состоянии из-за того, что её собачка Ева находится на волосок от смерти.

Звезда "Дома-2" не упускает случая, чтобы навестить свою любимицу, которая помещена на лечение в ветеринарную клинику.

"Я не прошу меня жалеть. Просто крик души. Я плачу каждую секунду, как только перестаю что-то делать. Плачу утром, ночью, сейчас пока еду в стационар", — призналась знаменитость.

Особенно Ольгу удручает то, что она не в силах помочь своему питомцу.

По словам Бузовой, Ева лежит под капельницей, ведёт себя тревожно и скулит. Ольга вознесла молитву к Богу за здоровье своего питомца.

Собака звезды телестройки страдает сахарным диабетом. Данная болезнь привела почти к полной слепоте пёсика.

Ранее музыкальный Сергей Соседов ушёл со Славянского базара во время выступления Бузовой. Он назвал представление мутью.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. Участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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