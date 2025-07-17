Сергей Соседов в шоке: Лера Кудрявцева должна ли мириться с мужем-алкоголиком?

Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил Лере Кудрявцевой, стоит ли держаться за мужа, который страдает алкогольной зависимостью.
Сергей Соседов рекомендует Лере Кудрявцевой расстаться с мужем, который не в силах справиться с пагубной зависимостью. Он посоветовал телеведущей подумать о себе и о дочери. Все попытки спасти супруга он назвал пустой тратой материальных и моральных ресурсов.
Музыкальный критик предположил, что у хоккеиста Игоря Макарова есть кровные родственники, которые могут о нём позаботиться. Жизнь с зависимым супругом он назвал алкогольный кошмаром.
Соседов уверен, что вечера у Кудрявцевой проходят ужасно из-за того, что она тратит нервы. Он убеждён, что такие жертвы ни к чему.
Ранее Лера Кудрявцева объяснила, почему не может оставить мужа-алкоголика.
Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на телеканале «НТВ».
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