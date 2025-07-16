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Виктория Боня под прицелом: чем грозит блогеру внимание налоговиков?

Активист обратил внимание на роскошную жизнь Виктории Бони и призвал ФНС к проверке
1:55
Шоу-бизнес

Общественник призывает провести проверку соблюдения налоговых обязательств блогером Викторией Бонёй.

Модель Виктория Боня
Фото: ВК-аккаунт Виктории Бони by неизвестен is licensed under public doman
Модель Виктория Боня

Председатель межрегиональной общественной организации "Отцы рядом", юрист и офицер запаса вооруженных сил России Иван Курбаков выразил мнение, что Федеральной налоговой службе целесообразно проявить интерес к финансовой активности известной блогерши Виктории Бони.

Курбаков акцентировал внимание на том факте, что Виктория фактически не проживает в России, однако регулярно выставляет напоказ свое богатство в социальных сетях. Например, она рассказывала, что путешествие в горы обошлось ей в сумму около двадцати миллионов рублей, ранее же демонстрировала покупку автомобиля марки Porsche.

Ранее Виктория Боня призналась, что встречалась с мужчиной за 20 тысяч долларов.

Согласно заявлению эксперта, подобная картина вызывает необходимость тщательного изучения со стороны государственных контрольных служб и гражданского сообщества. Демонстрация высокого уровня жизни без ясных и легальных оснований порождает сомнения касательно добросовестности исполнения ею обязанностей налогоплательщика и общей социальной ответственности.

"Федеральная налоговая служба (ФНС) в целом имеет все основания заинтересоваться деятельностью гражданки Бони. Существенное расхождение между декларируемыми доходами и фактическими расходами является поводом для проведения углубленной проверки", — цитирует слова активиста издание "Абзац".

Активист убеждён, что при выявлении фактов ухода от налогообложения соответствующие санкции обязаны последовать согласно закону. Подобные требования применимы ко всем физическим лицам вне зависимости от уровня известности либо профессиональной сферы занятости.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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