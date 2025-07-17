Актёр Станислав Садальский прокомментировал принятый закон, который предусматривает штрафы для тех, кто ищет запрещённый контент в интернете.
Станислав Садальский отреагировал на законодательное нововведение, которое предусматривает штрафы для людей за поиск в Сети неприемлемого и признанного экстремистским контента, а также за обход блокировок.
"Ну если хотят, значит надо так делать. Их же выбрал народ и делегировал им полномочия решать, как жить обществу", — написал Станислав Юрьевич в своём Telegram-канале.
Актёр отметил, что поддерживает данные меры.
"В интернете плохое, и надо оградить граждан от плохого, от западной пропаганды. Да, кто-то читает это, ну надо отвыкать", — выразил своё мнение заслуженный артист РСФСР.
Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер и ютубер; заслуженный артист РСФСР (1991).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Учёные составили самую точную карту подлёдного ландшафта Антарктиды — и обнаружили тревожные особенности, влияющие на устойчивость ледяного щита.