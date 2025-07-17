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Штрафы за поиск в интернете: Садальский призвал отвыкать от информации

Садальский поддержал новый закон о штрафах за поиск в интернете
0:51
Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский прокомментировал принятый закон, который предусматривает штрафы для тех, кто ищет запрещённый контент в интернете.

Мошенник
Фото: unsplash.com by Azamat E is licensed under Free to use under the Unsplash License
Мошенник

Станислав Садальский отреагировал на законодательное нововведение, которое предусматривает штрафы для людей за поиск в Сети неприемлемого и признанного экстремистским контента, а также за обход блокировок.

"Ну если хотят, значит надо так делать. Их же выбрал народ и делегировал им полномочия решать, как жить обществу", — написал Станислав Юрьевич в своём Telegram-канале.

Актёр отметил, что поддерживает данные меры.

"В интернете плохое, и надо оградить граждан от плохого, от западной пропаганды. Да, кто-то читает это, ну надо отвыкать", — выразил своё мнение заслуженный артист РСФСР.

Уточнения

Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер и ютубер; заслуженный артист РСФСР (1991).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Садальский поддержал новый закон о штрафах за поиск в интернете
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