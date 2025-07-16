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На пороге триумфа: Рон Ховард в 71 год получил первую номинацию на Эмми

71-летний актёр Счастливых дней впервые номинирован на премию Эмми
1:33
Шоу-бизнес

Любимый актер сериала "Счастливые дни" Рон Ховард, наконец, получил свою первую номинацию на премию Эмми в возрасте 71 года

Сцена
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сцена

15 июля бывший детский актёр и режиссёр, которому исполнилось 71 год, получил свою первую номинацию на премию "Эмми" за лучшую роль в комедийном сериале "Студия".

В комедии Apple TV+, Ховард играет вымышленную версию самого себя, вызывая смех зрителей, когда глава студии Мэтт Ремик (Сет Роген) и его коллеги спорят о том, кто должен сказать легендарному режиссёру, что ему нужно сократить сцену из следующего фильма.

Ховардовская игра понравилась не только Академии телевидения, но и его коллегам по съемочной площадке.

"С ним было легко работать, он старался изо всех сил и действительно пытался сделать всё хорошо", — восторженно отозвался о работе с выпускником сериала "Счастливые дни" 43-летний Роген в интервью журналу People. — Он много работал над своим выступлением и ролями, и да, он произвел впечатление".

Дочь Ховарда, Брайс Даллас Ховард, шутливо исполняющая обязанности своего отца-"менеджера мамы" на съемочной площадке сериала Студия, тоже была поражена.

Будет ли этого достаточно, чтобы Ховард выиграл премию Эмми? В сентябре он столкнется с прошлогодним победителем премии Медведь Джонатаном Бернталем, а также несколькими другими приглашенными звёздами сериала "Студия".

 

Уточнения

«Э́мми» (англ. Emmy Award) — международная телевизионная награда, вручаемая в США. «Эмми» считается телевизионным эквивалентом «Оскара» (для кино), премии «Грэмми» (для музыки) и премии «Тони» (для театра).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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