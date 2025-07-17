Моргенштерна* позвали развлекать собаку: странный корпоратив с песнями под хвост

Моргенштерна* пригласили спеть на дне рождения собаки

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Рэпер Моргенштерн* выходит на новый уровень своего творчества. Музыканта позвали развлекать собаку своими песнями.

Фото: Телеграм-канал рэпера Моргенштерна by неизвестен is licensed under public doman Рэпер Моргенштерн

Моргенштерн* получил возможность заработать на корпоративе. Ему пообещали заплатить €150к. Есть нюанс — праздник посвящён дню рождения собаки.

Рэпер должен будет исполнить 10 своих самых популярных песен. В программе праздничного мероприятия — подача торта со свечами, фото с четвероногим именинником и поздравления для виновника торжества.

Мимо новости не прошла блогер Мария Погребняк. Она поиронизировала по поводу необычного корпоратива.

"У меня только один вопрос: как хозяин именинника понял, что собакену именно песни Алишера нравятся?" — написала Мария в своём Telegram-канале.

* признан Миюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Моргенште́рн (Morgenshtern; полное имя — Алише́р Таги́рович Моргенште́рн; род. 17 февраля 1998, Уфа) — российский рэп-, поп и рок-исполнитель, музыкант, шоумен.



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