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Последние минуты жизни Юрия Мороза: рядом лежали Вика и Дарья

Подруга Исаковой поведала о последних минутах жизни Юрия Мороза
0:59
Шоу-бизнес

Близкая подруга актрисы Виктории Исхаковой рассказала, как режиссёр Юрий Мороз умирал рядом с женой и дочерью.

Режиссёр Юрий Мороз
Фото: ВК-аккаунт Виктории Исаковой by неизвестен is licensed under public doman
Режиссёр Юрий Мороз

Анна Меликян, которая пришла проститься с Юрием Морозом, поведала, что в последние предсмертные минуты рядом с режиссёром была его жена Виктория Исакова и дочь Дарья Мороз.

"Когда он умирал, рядом лежали Вика и Дарья", — цитирует слова женщины "СтарХит".

Она отметила, что Юрию Морозу были чужды такие понятия, как конкуренция и злоба. Мужчина, по словам Анны, излучал любовь.

Меликян выразила уверенность в том, что покойного режиссёра ждёт светлый путь. Она выразила уверенность в том, что Юрий не покинет свою жену и дочь даже после своей кончины.

"Он просто тихо заснул в какой-то невероятной любви", — объяснила Анна.

Ранее сообщалось, что Виктория Исакова скрывала болезнь мужа до последнего дня.

Уточнения

Да́рья Ю́рьевна Моро́з (род. 1 сентября 1983, Ленинград) — советская и российская актриса театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, сценаристка и кинопродюсер, заслуженная артистка Российской Федерации (2018).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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