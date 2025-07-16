Последние минуты жизни Юрия Мороза: рядом лежали Вика и Дарья

Близкая подруга актрисы Виктории Исхаковой рассказала, как режиссёр Юрий Мороз умирал рядом с женой и дочерью.
Анна Меликян, которая пришла проститься с Юрием Морозом, поведала, что в последние предсмертные минуты рядом с режиссёром была его жена Виктория Исакова и дочь Дарья Мороз.
"Когда он умирал, рядом лежали Вика и Дарья", — цитирует слова женщины "СтарХит".
Она отметила, что Юрию Морозу были чужды такие понятия, как конкуренция и злоба. Мужчина, по словам Анны, излучал любовь.
Меликян выразила уверенность в том, что покойного режиссёра ждёт светлый путь. Она выразила уверенность в том, что Юрий не покинет свою жену и дочь даже после своей кончины.
"Он просто тихо заснул в какой-то невероятной любви", — объяснила Анна.
Ранее сообщалось, что Виктория Исакова скрывала болезнь мужа до последнего дня.
Да́рья Ю́рьевна Моро́з (род. 1 сентября 1983, Ленинград) — советская и российская актриса театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, сценаристка и кинопродюсер, заслуженная артистка Российской Федерации (2018).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Медведь не охотится на людей, но может напасть, если почувствует угрозу. Что делать при встрече с хищником и как избежать опасности — пошаговая инструкция.