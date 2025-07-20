Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Subaru Forester с моторами EJ и FB25 сохраняет цену на вторичке
Лимон: лучший способ борьбы с известковым налетом в чайнике
Льняной гель и кокосовое масло для ресниц: 5 рецептов, которые работают
Арбузы больше не кусаются по цене: их стоимость упала до невероятно низких отметок
Шесть рекомендаций от туристических специалистов для недорогого отпуска в пик сезона
Как приготовить йогурт дома: простой и вкусный рецепт
Хранение фруктов на виду помогает контролировать аппетит — данные исследований
Как безопасно тренироваться при сколиозе: советы для зала и бассейна
Эксперты в тревоге — развитие ИИ не остановить

Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак

Ида Галич показала, чем питается во время беременности
1:03
Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич рассказала, как проходят её беременные будни.

Блогер Ида Галич
Фото: ВК-аккаунт Иды Галич by неизвестен is licensed under public doman
Блогер Ида Галич

Ида Галич рассказала, что практикует поздние завтраки, кушает она аж в половине второго дня.

Беременная Ида призналась, что её мучает бессонница и мигрень. Для детей блогер готовит блинчики, а все остальные кулинарные заботы берёт на себя её возлюбленный.

Она опубликовала фото своего завтрака. Первый приём пищи Галич состоит из красной рыбы, овощей, бутерброда и чая.

Звезда Интернета посетовала на то, что ей приходится заниматься уборкой в квартире, так как жильё выглядело как после нашествия отряда викингов.

"Обнимаю каждую многодетную маму! И вешаю вам на грудь большую медаль. Девочки, вы героини!" — обратилась Ида к женщинам, несущим подвиг материнства.

Галич отметила, что о голоде ей напоминает ребёнок, который пинается, если мама долго ничего не кушает.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Собчак разгромила нетрезвую звезду на интервью: ты дурак что ли?

Ксения Собчак разразилась резкой критикой на пьяного собеседника во время интервью. Узнайте, как это повлияло на её подход к другим героям.

Собчак пожаловалась на известного человека, который пришёл на интервью пьяным
Настя Ивлеева объяснила, где искать лучших холостяков
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Лолита Милявская на фоне долгостроя: почему её образ вызвал шквал критики в Сети?
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Пророчество на 7 лет вперёд: как предсказание изменило жизнь экс-жены Джигарханяна
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
20 июля: День торта, шахмат и Московского Кремля
20 июля: День торта, шахмат и Московского Кремля
Последние материалы
Льняной гель и кокосовое масло для ресниц: 5 рецептов, которые работают
Арбузы больше не кусаются по цене: их стоимость упала до невероятно низких отметок
Шесть рекомендаций от туристических специалистов для недорогого отпуска в пик сезона
Как приготовить йогурт дома: простой и вкусный рецепт
Хранение фруктов на виду помогает контролировать аппетит — данные исследований
Как безопасно тренироваться при сколиозе: советы для зала и бассейна
Ида Галич показала, чем питается во время беременности
Эксперты в тревоге — развитие ИИ не остановить
Тренировка без зала: плюсы мини-степперов
Когда обрывать листья клубники для повышения урожайности — рекомендации агрономов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.