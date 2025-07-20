Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак

Ида Галич показала, чем питается во время беременности

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич рассказала, как проходят её беременные будни.

Фото: ВК-аккаунт Иды Галич by неизвестен is licensed under public doman Блогер Ида Галич

Ида Галич рассказала, что практикует поздние завтраки, кушает она аж в половине второго дня.

Беременная Ида призналась, что её мучает бессонница и мигрень. Для детей блогер готовит блинчики, а все остальные кулинарные заботы берёт на себя её возлюбленный.

Она опубликовала фото своего завтрака. Первый приём пищи Галич состоит из красной рыбы, овощей, бутерброда и чая.

Звезда Интернета посетовала на то, что ей приходится заниматься уборкой в квартире, так как жильё выглядело как после нашествия отряда викингов.

"Обнимаю каждую многодетную маму! И вешаю вам на грудь большую медаль. Девочки, вы героини!" — обратилась Ида к женщинам, несущим подвиг материнства.

Галич отметила, что о голоде ей напоминает ребёнок, который пинается, если мама долго ничего не кушает.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.



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