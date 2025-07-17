Как объяснить мужчине, что роды это небыстро: Ида Галич ответила на инициативу чиновника

Я и так стараюсь: Ида Галич ответила наседающему на неё чиновнику

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Беременная Ида Галич выпала в осадок, когда чиновники сделали ей гениальное предложение.

Фото: ВК-аккаунт Иды Галич by неизвестен is licensed under public doman Блогер Ида Галич

Ида Галич опубликовала в социальных сетях переписку с неким чиновником, который позвал её участвовать в публичном мероприятии, посвящённом демографической проблеме в стране.

Блогер благосклонно отнеслась к предложению, объяснив, однако, что в период проведения мероприятия у неё запланированы роды.

Это нисколько не смутило собеседника. Он отметил, что будет рад видеть Иду на мероприятии в качества спикера.

Галич вежливо попрощалась с чиновником.

"Девочки, как объяснить мужчине, что роды это небыстро. Я и так стараюсь. Поднимаю демографию, как могу!" — написала Ида в своём Telegram-канале.

Ранее Ида Галич рассказала, на какие жертвы она пошла ради беременности.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.



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