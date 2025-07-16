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Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?

Настя Ивлеева объяснила, где искать лучших холостяков
0:59
Шоу-бизнес

Блогер Настя Ивлеева дала совет незамужним женщинам, которые находятся в поиске второй половины.

Ферма в США
Фото: flickr.com by BASFPlantScience, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ферма в США

Настя Ивлеева в своём Telegram-канале "Настеж" отреагировала на инициативу активистов создать в России реестр холостяков.

Авторы инициативы уже отправили предложение главе комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной.

Письмо гласит, что закоренелым холостякам будут предлагать несколько альтернатив — женитьбу, работу в Сибири или военную службу.

На канале Ивлеевой такой реестр в шутку назвали "списком Батрутдинова".

Блогер, которая сама недавно вышла замуж за фермера, объяснила женщинам, где искать мужа.

"Часто классные холостяки на ферме обитают, советуем начать учёт оттуда", — гласит совет Ивлеевой.

Ранее Настя Ивлеева заявила о своём возвращении.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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