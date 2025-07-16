Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?

Блогер Настя Ивлеева дала совет незамужним женщинам, которые находятся в поиске второй половины.
Настя Ивлеева в своём Telegram-канале "Настеж" отреагировала на инициативу активистов создать в России реестр холостяков.
Авторы инициативы уже отправили предложение главе комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной.
Письмо гласит, что закоренелым холостякам будут предлагать несколько альтернатив — женитьбу, работу в Сибири или военную службу.
На канале Ивлеевой такой реестр в шутку назвали "списком Батрутдинова".
Блогер, которая сама недавно вышла замуж за фермера, объяснила женщинам, где искать мужа.
"Часто классные холостяки на ферме обитают, советуем начать учёт оттуда", — гласит совет Ивлеевой.
Ранее Настя Ивлеева заявила о своём возвращении.
Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.
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