Светлая память: дочь и супруга Юрия Мороза призвали не плакать на его похоронах

Дочь и супруга покойного режиссёра Юрия Мороза высказались на похоронах кинодеятеля.
Виктория Исхакова на похоронах режиссёра сериалов "Каменская" Братья Карамазовы" и "Угрюм-река" призвала пришедших проститься с Юрием Морозом не плакать и не истерить.
"Давайте простимся легко и светло. Так, как Юра жил. Всё самое страшное уже случилось", — высказалась о потере Виктория.
Дочь режиссёра, актриса Дарья Мороз, рассказала, что центром её семьи был всегда отец. Она отметил, что её родитель излучал согревающую всех окружающих любовь.
"И любовь — это то, что не умирает. И память будет жить. И это самое главное", — высказалась Дарья в траурном зале.
Ранее сообщалось, что стало причиной смерти Юрия Мороза, который ушёл из жизни в возрасте 68 лет.
Да́рья Ю́рьевна Моро́з (род. 1 сентября 1983, Ленинград) — советская и российская актриса театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, сценаристка и кинопродюсер, заслуженная артистка Российской Федерации (2018).
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