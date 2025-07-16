Агата Муцениеце шокировала фанатов: как химическая завивка оставила её лысой перед свадьбой

Актриса Агата Муцениеце пожаловалась подписчикам на сожжённые волосы, которые она хотела завить перед свадьбой.
Агата Муцениеце опубликовала в социальных сетях кадры, на которых она предстала совершенно лысой.
Звезда объяснила, что хотела сделать химическую завивку пред свадьбой, а в итоге осталась без волос на голове.
Удивлённые подписчики не поверили актрисе. Они предположили, что над ней поработал талантливый гримёр, который приклеил ей лысину. Для чего это было сделано, пока остаётся загадкой.
Перед таким "шок-контентом" Агата покрасовалась с осветлёнными волосами. Публика тут же вспомнила образ Агаты из сериала "Закрытая школа".
Ранее беременная от музыканта Петра Дранги Агата Муцениеце объяснила, почему думает, что у неё родится девочка.
Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.
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