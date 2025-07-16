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Анфиса Чехова предложила революционную идею, которая раз и навсегда изменит мир знакомств

Анфиса Чехова призвала маркировать женатых мужчин на сайтах знакомств
Шоу-бизнес

Телеведущая Анфиса Чехова, ставшая представителем партии "Новые люди", выступила с инициативой, которая может помочь предотвращать супружеские измены.

Парень и девушка знакомятся в кафе
Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парень и девушка знакомятся в кафе

Анфиса Чехова призвала маркировать особым образом мужчин, который состоят в браке, на сайтах знакомств.

Звезда ТВ считает, что ресурсы для знакомств должны черпать информацию у баз ЗАГСов, где имеются все сведения о семейном положении граждан.

Чехова уверена, что сайты знакомств помогают занятым женщинам подыскивать спутников жизни.

"А когда каждый второй женат — это разбивает веру в отношения в принципе. Надо женщинам помочь", — выступила с предложением Анфиса.

Ранее Анфиса Чехова пообещала награду тому, кто придумает достойную замену слова брак.

Уточнения

Анфи́са Александровна Че́хова (имя при рождении Александра Александровна Корчунова; род. 21 декабря 1977, Москва, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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