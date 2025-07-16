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Крутят романы с женатыми: Екатерина Гордон шокировала заявлением о знаменитостях

Катя Гордон пристыдила знаменитостей за связь с женатыми мужчинами
0:44
Шоу-бизнес

Юрист Екатерина Гордон раскритиковала российских звёзд, встречающихся с женатыми мужчинами.

Юрист Екатерина Гордон
Фото: ВК-аккаунт Екатерина Гордон by неизвестен is licensed under public doman
Юрист Екатерина Гордон

Катя Гордон высказалась о знаменитостях, которые, по её мнению, не гнушаются крутить романы с женатыми.

Юрист уверена, что они ведут себя неискренне, представляя себя жертвами. Она уверена, что лучше быть "честной сволочью", чем лицемерить и разрушать чужие семьи.

"А когда они с этими общипанными крыльями такие сидят и рассказывают, что вообще они любят всех и просто много страдали", — выразила свою позицию Катя в шоу "Злые языки".

Ранее Екатерина Гордон поведала, как резко поменяла своё отношение к Анне Седоковой.

Уточнения

Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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