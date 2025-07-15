Четырёхлетняя внучка Валерии удивила всех своим умом: вот что она сказала

Но лучше мухоморы: внучка певицы Валерии выдала гениальные мысли

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Внучка певицы Валерии от сына Арсения Шульгина продемонстрировала своё оригинальное мышление.

Фото: Инстагграм Лианы Шульгиной by неизвестен is licensed under public doman Блогеры Арсений Шульгин и Лиана Шульгина

Четырёхлетняя внучка певицы Валерии поиграла с родителями в забавную игру. Лиана и Арсений Шульгины включились в тренд, в котором дети продолжают известные фразы, которые начинают родители.

Очаровательная девочка умилила публику своими умозаключениями.

"Ты мне всю жизнь… нужен"; "В кого ты такая… у меня милашка"; "Сейчас папа придёт с работы… и не будешь есть сладости"; "Можешь собирать вещи…, но лучше мухоморы", — выдала перлы малышка, рассмешив маму с папой и всех подписчиков.

Ранее сообщалось, что певица Валерия второй раз стала бабушкой. У сына и невестки звезды родился сын, которого назвали Мироном.

Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица, выпускница Аткарского музыкального вуза (1985), победительница музыкального проекта 1-го канала Останкино «Утренняя звезда» (1992).



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