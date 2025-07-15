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Четырёхлетняя внучка Валерии удивила всех своим умом: вот что она сказала

Но лучше мухоморы: внучка певицы Валерии выдала гениальные мысли
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Шоу-бизнес

Внучка певицы Валерии от сына Арсения Шульгина продемонстрировала своё оригинальное мышление.

Блогеры Арсений Шульгин и Лиана Шульгина
Фото: Инстагграм Лианы Шульгиной by неизвестен is licensed under public doman
Блогеры Арсений Шульгин и Лиана Шульгина

Четырёхлетняя внучка певицы Валерии поиграла с родителями в забавную игру. Лиана и Арсений Шульгины включились в тренд, в котором дети продолжают известные фразы, которые начинают родители.

Очаровательная девочка умилила публику своими умозаключениями. 

"Ты мне всю жизнь… нужен";

"В кого ты такая… у меня милашка";

"Сейчас папа придёт с работы… и не будешь есть сладости";

"Можешь собирать вещи…, но лучше мухоморы", — выдала перлы малышка, рассмешив маму с папой и всех подписчиков.

Ранее сообщалось, что певица Валерия второй раз стала бабушкой. У сына и невестки звезды родился сын, которого назвали Мироном.

Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица, выпускница Аткарского музыкального вуза (1985), победительница музыкального проекта 1-го канала Останкино «Утренняя звезда» (1992).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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