Четырёхлетняя внучка Валерии удивила всех своим умом: вот что она сказала

Внучка певицы Валерии от сына Арсения Шульгина продемонстрировала своё оригинальное мышление.
Четырёхлетняя внучка певицы Валерии поиграла с родителями в забавную игру. Лиана и Арсений Шульгины включились в тренд, в котором дети продолжают известные фразы, которые начинают родители.
Очаровательная девочка умилила публику своими умозаключениями.
"Ты мне всю жизнь… нужен";
"В кого ты такая… у меня милашка";
"Сейчас папа придёт с работы… и не будешь есть сладости";
"Можешь собирать вещи…, но лучше мухоморы", — выдала перлы малышка, рассмешив маму с папой и всех подписчиков.
Ранее сообщалось, что певица Валерия второй раз стала бабушкой. У сына и невестки звезды родился сын, которого назвали Мироном.
Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица, выпускница Аткарского музыкального вуза (1985), победительница музыкального проекта 1-го канала Останкино «Утренняя звезда» (1992).
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