Лера Кудрявцева объяснила: почему не оставит мужа-алкоголика

Лера Кудрявцева ответила на призыв бросить мужа-алкоголика

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Телеведущая Лера Кудрявцева объяснила, почему не спешит рвать отношения с супругом, страдающим алкогольной зависимостью.

Фото: Инстаграм Леры Кудрявцевой by неизвестен is licensed under public doman Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров

Лера Кудрявцева пожаловалась публике на то, как ей тяжело жить с человеком, который зависим от алкоголя. Она не стала скрывать слёз перед подписчиками и получила сотни советов от женщин, которые тоже оказывались в подобных ситуациях.

Чаще всего звезда ТВ слышала рекомендацию перестать спасать мужа-алкоголика и заботиться о себе и о дочери. Сама телеведущая не готова разводиться с мужем.

Она объяснила свою позицию по данному вопросу.

"Человек человеку — друг. Никогда не забывайте об этом. Мы все из говна и палок. Нет идеальных историй", — написала Лера в социальных сетях в ответа на призывы спасать в первую очередь себя.

Ранее блогер Мария Погребняк посочувствовала Лере Кудрявцевой и объяснила ей, что та не обязана страдать всю жизнь.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на телеканале «НТВ».



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