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Мария Кожевникова вернётся в Универ: что заставило актрису изменить решение

Мария Кожевникова решила вернуться в сериал Универ, несмотря на амбиции
1:00
Шоу-бизнес

Актриса Мария Кожевникова рассказала, что её заставило согласиться на роль в новом выпуске сериала "Универ".

Актриса Мария Кожевникова
Фото: Инстаграм Марии Кожевниковой by неизвестен is licensed under public doman
Актриса Мария Кожевникова

Мария Кожевникова поведала, что снова снимется в сериале "Универ". В ситкоме она исполнит всю ту же роль Аллочки. Она объяснила, что не горела желанием возвращаться в старый проект, однако публика заставила её пересмотреть своё отношение к данной теме.

"Вы просили об этом 15 лет! Не было ни дня, чтобы кто-то не написал или не подошел на улице и не спросил, когда Аллочка вернётся… Теперь я официально подтверждаю", — сообщила Кожевникова в соцсетях.

Она отметила, что оставила все свои амбиции и предубеждения, чтобы сделать приятно любящим её зрителям.

Кожевникова посвятила себя воспитанию детей. У актрисы четверо сыновей.

Ранее Мария Кожевникова заявила о готовности стать матерью в пятый раз.

Уточнения

Мари́я Алекса́ндровна Коже́вникова (род. 14 ноября 1984, Москва) — российская актриса театра, кино и телевидения, получившая известность благодаря роли Аллы Гришко в комедийном телесериале «Универ». Мастер спорта (2006).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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