Ксения Собчак: как покушение изменило её восприятие безопасности

Не для понтов: Ксения Собчак призналась, что опасается за свою жизнь

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак объяснила, что пересмотрела взгляд на свою безопасность после покушения.

Фото: ВК-аккаунт Ксении Собчак by неизвестен is licensed under public doman Журналистка Ксения Собчак

Ксения Собчак рассказала, что уже два года не чувствует себя спокойно. Её тревожность резко повысилась после сообщений о том, что на неё готовилось покушение.

Журналистка считает, что угроза нависла над ней серьёзная. Для того, чтобы защититься, она прибегает к услугам секьюрити.

"Жить, скажу я вам, с этой информацией сложно. Когда охрана — не для понтов, как у рэперов, а реальная необходимость", — объяснила звезда.

Собчак рассказывала, что убить её собирались те же люди, которые намеревались уничтожить Маргариту Симоньян. Тогда журналистка прониклась особенной симпатией к Маргарите, отметив её благородный поступок в ситуации, когда им обеим угрожала смерть.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



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