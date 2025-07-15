Ксения Собчак: как покушение изменило её восприятие безопасности

Журналистка Ксения Собчак объяснила, что пересмотрела взгляд на свою безопасность после покушения.
Ксения Собчак рассказала, что уже два года не чувствует себя спокойно. Её тревожность резко повысилась после сообщений о том, что на неё готовилось покушение.
Журналистка считает, что угроза нависла над ней серьёзная. Для того, чтобы защититься, она прибегает к услугам секьюрити.
"Жить, скажу я вам, с этой информацией сложно. Когда охрана — не для понтов, как у рэперов, а реальная необходимость", — объяснила звезда.
Собчак рассказывала, что убить её собирались те же люди, которые намеревались уничтожить Маргариту Симоньян. Тогда журналистка прониклась особенной симпатией к Маргарите, отметив её благородный поступок в ситуации, когда им обеим угрожала смерть.
Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.
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