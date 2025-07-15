Надежда Бабкина заявила, что пошла против воли родителей ради своей мечты

Певица Надежда Бабкина поведала, как конфликтовала с родителями, которые не разрешали ей становиться артисткой.
Исполнительница Надежда Бабкина поделилась воспоминаниями о конфликте с близкими людьми ради музыкального призвания.
Артистка поведала, что могла бы навсегда остаться незамеченной и лишиться возможности выйти на широкую публику. Она давно грезила сценической карьерой, однако её родственники категорически возражали против подобного жизненного пути. Об этом знаменитость открыто высказалась в интервью Общественной Службе Новостей.
Исполнительница подчеркнула, что ещё будучи маленькой девочкой, чётко понимала своё предназначение и жаждала признания публики.
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"Они настаивали на том, что мне нужно выбрать более серьёзную профессию врача или инженера. И что вы думаете? Я пошла наперекор судьбе, которую мне рисовали родные", — рассказала певица.
Бабкина отказалась от профессий, предложенных отцом и матерью. Вопреки всему, она получила образование эстрадного режиссёра в Москве.
"Я сама для себя определила свою судьбу. Когда человек чувствует, где его сильная сторона, то он не позволит, чтобы другие помешали исполнить мечту", — выразила своё мнение певица.
Наде́жда Гео́ргиевна Ба́бкина (род. 19 марта 1950, Ахтубинск, Астраханская область) — советская и российская народная и эстрадная певица, актриса, теле- и радиоведущая, исследователь народной песни, педагог, политический и общественный деятель.
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