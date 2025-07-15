Печальная утрата: известный аниматор Андрей Соколов ушёл из жизни на 52-м году

Ушёл из жизни создатель мультфильмов Про собаку Розку и Латекс Андрей Соколов

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

51-летний аниматор Андрей Соколов, известный по мультфильмам "Про собаку Розку" и "Латекс", скончался.

Фото: commons.wikimedia.org by Vassil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свечи

Автор популярных анимационных фильмов Андрей Соколов ушёл из жизни на 52-м году жизни.

Ранее сообщалось о смерти режиссёра Александра Митты.

Как сообщают argumenti.ru, новость о смерти маститого аниматора Андрея Соколова была размещена в социальных сетях его приятелем Сергеем Капковым. Весть о кончине автора мультфильмов пришла от его матери.

Андрей страдал онкологическим заболеванием. По словам Капкова, команда работников студии поддерживала художника во время его болезни.

Сергей Капков отметил в своём Telegram-аккаунте, что Андрей Соколов являлся режиссёром жизнерадостных мультфильмов, одинаково любимых взрослыми и детьми, а также выдающимся специалистом в области анимации.

Среди работ мастера такие картины, как "Латекс", "Хаш", "К югу от севера", "Эволюция Петра Сенцова", цикл передач "Планета Ай", фильм "Сердце зверя", лента "Ёлочка, гори!", и прочие проекты. argumenti. ru.

Уточнения

Художник-анима́тор или художник-мультиплика́тор — художник, который создаёт несколько изображений, называемых кадрами, которые при быстром последовательном отображении создают иллюзию движения, называемую анимацией.



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