Викторию Боню вывели на чистую воду после её противоречивых заявлений о похудении

Викторию Боню разоблачили после её запутанной истории похудения

2:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Виктория Боня удивила подписчиков противоречивыми заявлениями по поводу избавления от лишнего веса.

Фото: ВК-аккаунт Виктории Бони by неизвестен is licensed under public doman Модель Виктория Боня

Последние откровения Виктории Бони относительно завышения достижений собственной методики "минус пять килограмм за неделю" породили массу размышлений.

Всё началось со смелого утверждения о сбросе пяти килограммов всего за пять суток. Виктория старательно делилась историей прогресса в соцсетях, показывая либо — как впоследствии оказалось — имитируя собственные успехи.

Обещанное изначально снижение веса на три килограмма за трое суток неожиданно превратилось в потерю двух килограммов за полмесяца. Подобное расхождение сразу вызвало сомнения в достоверности предоставленных сведений.

Однако события получили продолжение. Спустя определённое время Виктория делится рассказом о снижении массы тела на десять килограммов за один месяц, приписывая успех популярному ныне напитку из "волшебных" добавок.

Этот новый поворот событий порождает еще большее количество недоумений, нежели предыдущий случай. Контраст между озвученными ранее показателями и теперешней информацией столь велик, что ставит под сомнение любую дальнейшую информацию, исходящую от нее касаемо методик снижения веса.

Примечательно, что Виктория открыто заявляет о применении указанных препаратов, подчёркивая, однако, что употребляет их в ограниченных дозировках.

Первоначальное заявление о стремительном и простом уменьшении веса — это распространённый приём маркетинга, предназначенный привлечь внимание и увеличить число последователей. Расхождения между декларируемым результатом и действительностью — обычное явление для подобного рода кампаний.

Крайне важно подходить скептически к подобным источникам информации и осознавать, что формирование здорового образа жизни требует персонального подхода и исключает возможность быстрого и легкого успеха.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.



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