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Пророчество на 7 лет вперёд: как предсказание изменило жизнь экс-жены Джигарханяна

Цымбалюк-Романовская рассказала, что гадалка предсказала ей рождение дочери
1:05
Шоу-бизнес

Экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская поведала мистическую историю, связанную с появлением на свет её дочери.

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская
Фото: Инстаграм Виталины Цымбалюк-Романовской by неизвестен is licensed under public doman
Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романская рассказала, что ей ещё семь лет назад предрекли, что она станет матерью в 45 лет.

"Я тогда удивилась, почему так долго. И хотя я родила в первой четверти 46-лет, основная часть беременности всё же проходила именно в 45", — написала в социальных сетях пианистка.

Вспомнила о предсказании Виталина, когда нумеролог поздравила её с днём рождения.

Предсказание счастливая мать получила ещё тогда, когда проходил её скандальный развод с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном. Поведала она и о том, что Джигарханяну нумеролог предрекла отсутствие будущего.

"Как приятно, когда хорошие предсказания сбываются!" — отметила Виталина.

Ранее Цымбалюк-Романовская объяснила, почему не нуждается в няне для дочки.

Уточнения

Арме́н Бори́сович Джигарханя́н (арм. Արմեն Բորիսի Ջիգարխանյան; 3 октября 1935, Эривань, Армянская ССР, СССР — 14 ноября 2020, Москва) — советский, российский и армянский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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