Пророчество на 7 лет вперёд: как предсказание изменило жизнь экс-жены Джигарханяна

Цымбалюк-Романовская рассказала, что гадалка предсказала ей рождение дочери

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская поведала мистическую историю, связанную с появлением на свет её дочери.

Фото: Инстаграм Виталины Цымбалюк-Романовской by неизвестен is licensed under public doman Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романская рассказала, что ей ещё семь лет назад предрекли, что она станет матерью в 45 лет.

"Я тогда удивилась, почему так долго. И хотя я родила в первой четверти 46-лет, основная часть беременности всё же проходила именно в 45", — написала в социальных сетях пианистка.

Вспомнила о предсказании Виталина, когда нумеролог поздравила её с днём рождения.

Предсказание счастливая мать получила ещё тогда, когда проходил её скандальный развод с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном. Поведала она и о том, что Джигарханяну нумеролог предрекла отсутствие будущего.

"Как приятно, когда хорошие предсказания сбываются!" — отметила Виталина.

Ранее Цымбалюк-Романовская объяснила, почему не нуждается в няне для дочки.

Уточнения

Арме́н Бори́сович Джигарханя́н (арм. Արմեն Բորիսի Ջիգարխանյան; 3 октября 1935, Эривань, Армянская ССР, СССР — 14 ноября 2020, Москва) — советский, российский и армянский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.