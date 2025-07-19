Мария Погребняк признала свою ошибку в воспитании сыновей

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Блогер Мария Погребняк рассказала, что она делает неправильно, воспитывая сыновей.

Фото: Инстаграм Марии Погребняк by неизвестен is licensed under public doman Блогер Мария Погребняк с сыновьями

Мария Погребняк рассказала, что она часто требует у сыновей дорогих подарков. Она предполагает, что когда её мальчики вырастут, то смогут ей купить машину или квартиру.

Многодетная мать пришла к выводу, что совершает непростительную ошибку своим поведением. Она уверена, что сыновья ничего ей не должны, так как родители сами приняли решения воспроизвести потомство на свет.

"Дети нам ничего не должны! Они не обязаны дарить нам дорогие подарки или заботиться о нас финансово. Если они захотят отблагодарить нас в будущем, это уже их выбор. Но заставлять их чувствовать обязанность с раннего возраста — это неправильно", — написала Мария в своём Telegram-канале.

Экс-супруга футболиста Павла Погребняка подчеркнула, что задача родителей дать детям хорошее воспитание, образование, а также помочь им на первых этапах взрослой жизни.

Погребняк отметила, что её сыновья должны будут в будущем заботиться о своих семьях, а не о родителях.

Уточнения

Па́вел Ви́кторович Погребня́к (род. 8 ноября 1983, Москва) — российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России (2008).



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