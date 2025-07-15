Азилия Бэнкс обвинила Конора Макгрегора в домогательствах и опубликовала откровенные фото

Рэперша утверждает: Макгрегор прислал интимные изображения и угрожал молчать

3:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Американская рэперша Азилия Бэнкс вызвала волну обсуждений в сети, опубликовав якобы интимные фотографии, полученные, по её словам, от бойца UFC Конора Макгрегора.

Фото: commons.wikimedia by Manfred Werner (Tsui), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Азилия Бэнкс

В публикациях, размещённых в понедельник вечером, 34-летняя певица заявила, что изображения были отправлены без её согласия, а сам Макгрегор впоследствии якобы пытался запугать её, требуя не разглашать информацию.

Бэнкс опубликовала два снимка, на которых, по её утверждению, изображён обнажённый мужчина, похожий на Макгрегора, позирующий перед зеркалом. Она подчеркнула, что не состояла в подписках на его аккаунт и не контактировала с ним ранее.

Бэнкс написала: «Как ты собираешься отправлять с...ке какие-то кривые фотки, а потом угрожать ей, чтобы она не рассказывала? @TheNotoriousMMA, ты знаешь, ... (нецензурная брань - прим.ред.) , кто я, чёрт возьми, такая? Это ХАРАМ».

В сопровождающих фото комментариях Бэнкс использовала резкие и экспрессивные выражения, назвав действия бойца неприемлемыми и намекнув на его семейный статус.

В одном из скриншотов также присутствовало предположительно угрожающее сообщение, якобы от Макгрегора: "Не будь крысой, ведь всех крыс ловят".

Один из снимков сопровождался подписью "Поднимает тяжести" и изображением анатомии, прикреплённой к гантели. Позже Бэнкс заявила, что фото были скрыты системой X (ранее Twitter), добавив ироничный комментарий.

Инцидент с Бэнкс совпал по времени с другим эпизодом, вызвавшим интерес СМИ: в минувшие выходные в Сети появились фотографии, на которых Макгрегор целует незнакомую женщину в бикини на пляже в Форт-Лодердейле (США). На снимках спортсмен запечатлён с рукой на её бедре и плече — при том, что он помолвлен с Ди Девлин, своей партнёршей с 2008 года и матерью четверых детей.

Пара официально объявила о помолвке в августе 2020 года. У них четверо детей: Конор-младший (8 лет), Кройя Мейрид (6), Риан (4) и Мак (1 год).

Макгрегор уже ранее оказался в центре внимания из-за обвинений в домогательствах. В ноябре прошлого года суд в Ирландии признал его граждански ответственным за инцидент сексуального характера, произошедший в декабре 2018 года в дублинском отеле. По решению суда он должен выплатить 248 603,60 евро компенсации Никите Хэнд.

Кроме того, в его адрес подан ещё один иск: он касается предполагаемого нападения во время финала NBA 2023 года в Майами. В обоих случаях спортсмен отрицает вину и заявил о намерении обжаловать решения.

На момент публикации официальных заявлений от Макгрегора или его представителей не поступало. Ситуация активно обсуждается в соцсетях и СМИ. Пока неизвестно, будут ли предприняты юридические шаги со стороны Бэнкс.

Для самого бойца, планирующего возвращение в UFC и активно продвигающего личный бренд, новый скандал — это серьёзный имиджевый удар. На фоне предыдущих обвинений и юридических проблем вопрос о его репутации, спонсорских контрактах и публичной активности может стать особенно острым.

Уточнения

Ази́лия Ама́нда Бэнкс (англ. Azealia Amanda Banks; род. 31 мая 1991, Восточный Гарлем, Нью-Йорк, США) — американская певица, рэпер и автор песен. Бэнкс прославилась в 2011 году, когда возглавила «Список крутых» в журнале New Musical Express.



Ко́нор Э́нтони Макгре́гор (ирл. Conchúr Antóin Mac Gréagóir, англ. Conor Anthony McGregor; род. 14 июля 1988, Дублин, Ирландия) — ирландский боец смешанных единоборств, выступавший также в профессиональном боксе. Наиболее известен по выступлениям в UFC.



Харам хара́мный (араб. حرام‎, дословно — «запрещённый, запретный») — в шариате — греховные деяния, запрещённые в исламе. Противоположностью харамного действия является халяльное.

