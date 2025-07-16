Мария Погребняк: как секретный ингредиент счастья изменил её жизнь

Мария Погребняк показала мужа и заявила, что счастлива

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк похвасталась супругом, который делает её счастливой.

Фото: ВК-аккаунт Марии Погребняк by неизвестен is licensed under public doman Блогер Мария Погребняк

Мария Погребняк решила поделиться с аудиторией своим женским счастьем. Она опубликовала в социальных сетях фото с супругом, бизнесменом Игорем Головинским.

"Привет, мои дорогие. Проснулась сегодня с мыслью, о том какая я счастливая", — написала под фото звезда Интернета.

Вместе пара воспитывает полугодовалого сына Владимира. Мария, которая активно делится контентом с сыновьями, нечасто показывает мужа публике.

Ранее Мария Погребняк посочувствовала Лере Кудрявцевой, которая пожаловалась на алкоголизм супруга, хоккеиста Игоря Макарова. Блогер отметила, что телеведущая не обязана всю жизнь страдать вместе с мужем, который тянет её на дно.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на телеканале «НТВ».



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