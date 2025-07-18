Недетские носки: Павел Прилучный оказался в центре критики из-за видео с сыном

Известный актёр Павел Прилучный вновь оказался в центре внимания общественности, но на этот раз поводом стала не его личная жизнь или профессиональная деятельность, а публикация в социальных сетях, вызвавшая неоднозначную реакцию подписчиков. На видео, появившемся в аккаунте звезды, запечатлён его двухлетний сын Микаэль, рассматривающий носки с весьма специфическим принтом.
На кадрах малыш комментирует изображение на носках, которое, как отмечают пользователи, содержит откровенные элементы. Реакция родителей, судя по видео, была скорее весёлой, однако для многих зрителей подобный контент оказался неприемлемым.
Подписчики актёра выразили своё возмущение, задаваясь вопросом о том, насколько уместно демонстрировать столь юному ребёнку подобные изображения и откуда у него могут появиться соответствующие ассоциации. В комментариях под публикацией, которые приводит издание "Экспресс газета", звучат опасения относительно воспитания малыша и его раннего знакомства с темами, которые обычно считаются прерогативой взрослого мира. Некоторые пользователи прямо указывают на неловкость ситуации и предполагают, что ребёнок мог получить подсказку от взрослых и даже видел отца голым.
Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (род. 5 ноября 1987, Чимкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, продюсер и телеведущий.
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