Недетские носки: Павел Прилучный оказался в центре критики из-за видео с сыном

Сын Павла Прилучного и скандальные носки: неоднозначное видео возмутило Сеть

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный актёр Павел Прилучный вновь оказался в центре внимания общественности, но на этот раз поводом стала не его личная жизнь или профессиональная деятельность, а публикация в социальных сетях, вызвавшая неоднозначную реакцию подписчиков. На видео, появившемся в аккаунте звезды, запечатлён его двухлетний сын Микаэль, рассматривающий носки с весьма специфическим принтом.

Фото: commons.wikimedia.org by Michail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Павел Прилучный

На кадрах малыш комментирует изображение на носках, которое, как отмечают пользователи, содержит откровенные элементы. Реакция родителей, судя по видео, была скорее весёлой, однако для многих зрителей подобный контент оказался неприемлемым.

Подписчики актёра выразили своё возмущение, задаваясь вопросом о том, насколько уместно демонстрировать столь юному ребёнку подобные изображения и откуда у него могут появиться соответствующие ассоциации. В комментариях под публикацией, которые приводит издание "Экспресс газета", звучат опасения относительно воспитания малыша и его раннего знакомства с темами, которые обычно считаются прерогативой взрослого мира. Некоторые пользователи прямо указывают на неловкость ситуации и предполагают, что ребёнок мог получить подсказку от взрослых и даже видел отца голым.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (род. 5 ноября 1987, Чимкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, продюсер и телеведущий.



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