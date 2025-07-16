Бритни Спирс шокировала: что стоит за странным признанием о дочке и переезде

Поехала кукухой: Погребняк раскритиковала Бритни Спирс за неуместные шутки

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Бритни Спирс снова удивила свою аудиторию поразительным признанием. Блогер Мария Погребняк пристыдила звезду.

Фото: Инстаграм Бритни Спирс by неизвестен is licensed under public doman Певица Бритни Спирс

Бритни Спирс шокировала поклонников невероятной информацией Звезда рассказала, что удочерила малышку Леннон Лондон Спирс. Она также поведала, что покидает США. Причиной отъезда, по словам знаменитости, является негативное внимание, которое она получает от соотечественников.

Но инсайдеры считают, что никакого удочерения не было. Уверены они и то, что переезд — это тоже голословные заявления певицы. Публика привыкла слышать от Спирс недостоверные сведения, к которые она распространяет ради хайпа.

Такую ложь не одобрила блогер Мария Погребняк. Она считает недопустимым шутки на такие серьёзные темы.

"Если это розыгрыш — то очень странный и не смешной. Зачем играть с такими темами? Но если за этим стоит реальное психическое обострение, кризис — мне искренне жаль Бритни Поехать кукухой — самое страшное, на мой взгляд", — выразила своё мнение Мария в личном Telegram-канале.

Уточнения

Бри́тни Джин Спирс (англ. Britney Jean Spears; род. 2 декабря 1981 года, Мак-Ком, Миссисипи, США) — американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии «Грэмми» в категории «Лучшая танцевальная запись».



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