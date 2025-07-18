Кулинарный поединок и откровения: Эвелина Блёданс поделилась, что для неё неприемлемо в отношениях

Совет от Эвелины Блёданс: какие поступки мужчины разрушат отношения

1:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В уютной студии в шоу "Вкусно с Анфисой Чеховой" состоялся душевный разговор с Эвелиной Блёданс. Ведущая и актриса не только колдовали над кулинарными шедеврами, готовя ароматную жареную картошку с лёгким овощным салатом, но и поделились сокровенным, обсуждая тонкости личной жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Bagryansky/АНО «Музыкальное сердце театра», https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Эвелина Блёданс

Анфиса Чехова, известная своей прямотой, задала своей гостье актуальный вопрос о так называемых "красных флагах" в отношениях — тех самых моментах, которые могут стать поводом для завершения романтической истории.

Обе дамы сошлись во мнении, что одним из таких тревожных сигналов является ситуация, когда мужчина предлагает разделить счёт пополам. Эвелина подчеркнула, что в дружеской компании она сама с удовольствием оплатит свою часть или предложит разделить чек, но в контексте романтических отношений ожидает проявления ухаживаний и внимания со стороны партнёра.

Ещё один момент, который вызывает у Эвелины негативную реакцию, — это когда мужчина позволяет себе негативные высказывания о своих бывших спутницах. По её мнению, такое поведение может свидетельствовать о том, что в будущем он с такой же лёгкостью будет говорить и о ней самой.

"Я не люблю, когда у меня начинают выковыривать какую-то информацию, с кем я встречалась и так далее. Не стоит, мне кажется, ковыряться в прошлом, если ты хочешь создать красивое будущее", — добавила Блёданс.

Уточнения

Эвели́на Ви́свальдовна Блёданс (5 апреля 1969, Ялта) — советская и российская актриса театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, певица, комедиантка и телеведущая.



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