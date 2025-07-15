Майкл Джордан оставил 10 тысяч евро в греческом ресторане: какой секрет стоит за этой щедростью

Майкл Джордан оставил щедрые чаевые в ресторане Греции

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Американский баскетболист Майкл Джордан посетил ресторан в Греции и оставил невероятное пожертвование.

Фото: ВК-аккаунт Майкла Джордана by неизвестен is licensed under public doman Баскетболист Майкл Джордан

Однажды вечером сотрудники известного ресторана в Волягмени (Греция) пережили незабываемый вечер, поскольку имели честь обслуживать Майкла Джордана — величайшего баскетболиста всех времён. Баскетболист оставил своим сотрудникам невероятно щедрое пожертвование размером 10 тысяч евро!

Майкл Джордан недавно находился в Греции, сочетая отдых на Спетсах с посещением Афин, где принял участие в мероприятии под названием Board of Greatness, организованном брендом Jordan.

Во время своего визита Майкл наслаждался особым ужином, организованным на специально оборудованной террасе рядом с морем, пропитанной ароматом высокой гастрономии.

Меню было разработано лично шеф-поваром и владельцем ресторана Георгиосом Папайоанну. Уделялось особое внимание морепродуктам и греческим вкусовым традициям. Майкл выразил свое восхищение гостеприимством и качеством еды, выразив удовлетворение посредством невероятного подарка в размере 10 тысяч евро, которое стало вознаграждением для сотрудников, обеспечивших превосходное обслуживание знаменитого спортсмена.

Уточнения

Майкл Дже́ффри Джо́рдан (англ. Michael Jeffrey Jordan; род. 17 февраля 1963[…], Бруклин, Нью-Йорк[…]) — американский баскетболист, бывший игрок НБА. Лучший баскетболист в истории (по версии экспертов ESPN).



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