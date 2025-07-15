Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
16 онлайн тренировок для новичков, которые помогут улучшить физическую форму
ЦБ предупреждает о рисках серой рассрочки на жилье: что нужно знать
Кингисеппский машиностроительный завод запускает центр по производству морских беспилотников
Президент TÜRSAB заявил о жалобах туристов на цены в ресторанах Турции
Топ-4 упражнения для сжигания жира на животе: актуальные рекомендации
Водителям рассказали, как очистить тканевые сиденья с помощью домашних средств
Алсу продала особняк на Рублёвке перед разводом: что известно о сделке?
Признаки перегрева у собак и что делать — советы ветеринара Далмы Шюц
Меняем предпочтения? Эти продукты могут усилить запах вашего тела

Я больше не мог смотреть на себя: Джон Гудман поражает новой формой

Джон Гудман показал минус 90 кг: актёр вышел на красную дорожку в Лос-Анджелесе
2:49
Шоу-бизнес

Джон Гудман демонстрирует своё преображение после потери веса в 90 кг на красной дорожке.

Актёр Джон Гудман
Фото: ВК-аккаунт Джона Гудмана by неизвестен is licensed under public doman
Актёр Джон Гудман

Актёр Джон Гудман, известный зрителям сериала "Розанна", посетил премьеру фильма "Смурфы" в Лос-Анджелесе 13 июля и продемонстрировал свою впечатляющую потерю веса — около 90 кг. Борьбу с лишними килограмм он ведёт с 90-х годов.

Для премьеры картины, где он озвучил Папу Смурфа вместе с такими звёздами, как Рианна и Джеймс Корден, Гудман появился в синем костюме, белой рубашке, коричневом галстуке и туфлях лоферах.

Разница между сегодняшним внешним видом актёра и его обликом начала нулевых стала заметна после того, как около 2007 года он бросил пить и начал заниматься спортом, потому что хотел "лучше жить".

"Я знаю, звучит сентиментально, но это было пустой тратой времени", — рассказал он журналу People в 2010 году о своей первой потере веса примерно в 100 фунтов. — "Чтобы сидеть на месте и думать, что съесть дальше, уходит много творческой энергии".

С тех пор звезда шоу "Праведные драгоценности" размышлял о том, как научился поддерживать достигнутый вес.

"В общем, я просто перестал постоянно есть", — поделился Гудман в интервью ABC News в 2016 году. — "У меня была горсть еды, и она попадала прямо ко рту. Раньше я мог три месяца посидеть на диете, сбросить 60-70 фунтов, а потом наградить себя шестью банками пива или чем-то подобным и вернуться к старым привычкам".

Тогда же, в возрасте 63 лет, он добавил: "Я достиг возраста, когда больше не могу позволить себе оставаться неподвижным. Просто устал видеть себя таким толстым. Ты бреешься перед зеркалом и не хочешь смотреть на себя. Это становится опасным".

Кроме того, Гудман, открыто рассказывающий о своём пути к трезвости, объяснил, что решил изменить нездоровые привычки, осознавая, что причина кроется глубже.

"Думаю, ты пытаешься заполнить дыру, которую нельзя заполнить ничем другим, кроме добра, какой-то духовности, не обязательно религии", — сказал он. — Но лишь вера во что-то высшее, чем ты сам, цель. Вместо того чтобы заполнять её алкоголем, кокаином или едой, ты признаёшь, что она существует. Её невозможно заполнить. И ты продолжаешь жить с этим".

С тех пор Гудман продолжает посвящать себя тренировкам, признавшись Rolling Stone в 2023 году, что сбросил уже 90 кг и занимается боксом.

Уточнения

Джон Сти́вен Гу́дмен (англ. John Stephen Goodman; род. 20 июня 1952, Сент-Луис, штат Миссури, США) — американский актёр кино и телевидения, продюсер, лауреат премий «Золотой глобус» (1993) и «Эмми» (2007).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Шеф Джорджио Локателли назвал йогуртовое тесто революцией в приготовлении пиццы
Еда и рецепты
Шеф Джорджио Локателли назвал йогуртовое тесто революцией в приготовлении пиццы Аудио 
Зоологи Австралии подтвердили флуоресценцию шерсти утконоса под УФ-светом
Домашние животные
Зоологи Австралии подтвердили флуоресценцию шерсти утконоса под УФ-светом
Популярное
Он не должен был сохраниться: у берегов Швеции нашли уникальный корабль-призрак XV века

У берегов Швеции нашли уникальный корабль, построенный задолго до эпохи паруса. Как он изменил представление об истории скандинавского флота?

Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века
Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным
Врач рассказал, какое варенье считается самым полезным
Он светится, откладывает яйца и бьёт ядом — существо, которому 187 миллионов лет
Россия предупредила Запад о свободе судоходства в Балтийском море
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Любовь с компрессией: почему дизель — не для всех, но те, кто понял, уже не меняют
Этот летний рецепт кабачковых оладий влюбляет с первого укуса: секрет в одном добавлении
Вкус детства в банке: кабачковая икра по ГОСТу в домашних условиях — не отличишь от той самой
Вкус детства в банке: кабачковая икра по ГОСТу в домашних условиях — не отличишь от той самой
Последние материалы
16 онлайн тренировок для новичков, которые помогут улучшить физическую форму
ЦБ предупреждает о рисках серой рассрочки на жилье: что нужно знать
Кингисеппский машиностроительный завод запускает центр по производству морских беспилотников
Президент TÜRSAB заявил о жалобах туристов на цены в ресторанах Турции
Топ-4 упражнения для сжигания жира на животе: актуальные рекомендации
Водителям рассказали, как очистить тканевые сиденья с помощью домашних средств
Алсу продала особняк на Рублёвке перед разводом: что известно о сделке?
Признаки перегрева у собак и что делать — советы ветеринара Далмы Шюц
Меняем предпочтения? Эти продукты могут усилить запах вашего тела
Какие лекарства нельзя принимать в жару: предупреждает химик Панов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.