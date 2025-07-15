Я больше не мог смотреть на себя: Джон Гудман поражает новой формой

Джон Гудман демонстрирует своё преображение после потери веса в 90 кг на красной дорожке.
Актёр Джон Гудман, известный зрителям сериала "Розанна", посетил премьеру фильма "Смурфы" в Лос-Анджелесе 13 июля и продемонстрировал свою впечатляющую потерю веса — около 90 кг. Борьбу с лишними килограмм он ведёт с 90-х годов.
Для премьеры картины, где он озвучил Папу Смурфа вместе с такими звёздами, как Рианна и Джеймс Корден, Гудман появился в синем костюме, белой рубашке, коричневом галстуке и туфлях лоферах.
Разница между сегодняшним внешним видом актёра и его обликом начала нулевых стала заметна после того, как около 2007 года он бросил пить и начал заниматься спортом, потому что хотел "лучше жить".
"Я знаю, звучит сентиментально, но это было пустой тратой времени", — рассказал он журналу People в 2010 году о своей первой потере веса примерно в 100 фунтов. — "Чтобы сидеть на месте и думать, что съесть дальше, уходит много творческой энергии".
С тех пор звезда шоу "Праведные драгоценности" размышлял о том, как научился поддерживать достигнутый вес.
"В общем, я просто перестал постоянно есть", — поделился Гудман в интервью ABC News в 2016 году. — "У меня была горсть еды, и она попадала прямо ко рту. Раньше я мог три месяца посидеть на диете, сбросить 60-70 фунтов, а потом наградить себя шестью банками пива или чем-то подобным и вернуться к старым привычкам".
Тогда же, в возрасте 63 лет, он добавил: "Я достиг возраста, когда больше не могу позволить себе оставаться неподвижным. Просто устал видеть себя таким толстым. Ты бреешься перед зеркалом и не хочешь смотреть на себя. Это становится опасным".
Кроме того, Гудман, открыто рассказывающий о своём пути к трезвости, объяснил, что решил изменить нездоровые привычки, осознавая, что причина кроется глубже.
"Думаю, ты пытаешься заполнить дыру, которую нельзя заполнить ничем другим, кроме добра, какой-то духовности, не обязательно религии", — сказал он. — Но лишь вера во что-то высшее, чем ты сам, цель. Вместо того чтобы заполнять её алкоголем, кокаином или едой, ты признаёшь, что она существует. Её невозможно заполнить. И ты продолжаешь жить с этим".
С тех пор Гудман продолжает посвящать себя тренировкам, признавшись Rolling Stone в 2023 году, что сбросил уже 90 кг и занимается боксом.
Джон Сти́вен Гу́дмен (англ. John Stephen Goodman; род. 20 июня 1952, Сент-Луис, штат Миссури, США) — американский актёр кино и телевидения, продюсер, лауреат премий «Золотой глобус» (1993) и «Эмми» (2007).
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